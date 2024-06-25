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ТАСС

МО РФ предложило лишить военные округа статуса межвидового объединения

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Министерство обороны РФ в Москве
Министерство обороны РФ в Москве.
Источник изображения: Дарья Антонова/ ТАСС, архив

Также ведомство выступило с предложением реорганизовать объединенные стратегические командования округов в управления

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ предлагает лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, а объединенные стратегические командования округов реорганизовать в управления. Об этом говорится в проекте указа президента РФ "О внесении изменений в Положение о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации".

"Проектом указа предусматривается лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, реорганизация объединенного стратегического командования военного округа в управление (военного округа)", - говорится в опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов документе. 

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Минoбороны РФ
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