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Ростех

Ростех представил новый Производственно-учебный центр в Татарстане

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех презентовал новый Производственно-учебный центр в Татарстане. Комплекс построен на Казанском вертолетном заводе и позволит ежегодно готовить до 3500 специалистов для промышленных предприятий.

В мероприятии принял участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и руководство холдинга «Вертолеты России», первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман.

Производственно-учебный центр имеет 15 производственных участков, 12 лабораторий и 21 учебный класс. В нем планируется обучать специалистов широкого профиля, которые осваивают сразу несколько квалификаций. Образовательные программы помогут учащимся получить практические навыки, востребованные на предприятиях.

«Производственно-учебный центр создан для подготовки высококвалифицированных рабочих с учетом потребности татарстанских предприятий. Это первый объект такого уровня в регионе. В конце 2023 года между Республикой Татарстан и Госкорпорацией Ростех было подписано соглашение о реализации в новом центре системы обучения в соответствии с актуальными задачами нашей промышленности. Это большой шаг для решения вопросов, связанных с дефицитом кадров в разных отраслях производства», – сказал раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Для обучения специалистов разработаны образовательные программы по восьми направлениям и 38 профессиям, востребованным в индустрии. Кроме того, действующие сотрудники предприятий смогут повысить в центре свою квалификацию и пройти переподготовку. Также комплекс позволит обучать наставников и мастеров для производств.

«Любое современное производство – это, прежде всего, высококлассные специалисты, и динамичные изменения в промышленности диктуют новые требования к их образованию. С 2019 года мы практикуем формат производственно-учебных центров. Создание таких центров обеспечивает принципиально новый уровень подготовки, позволяет учащимся получить передовые знания и востребованные специальности. При этом приоритет отдается практике – она занимает 70% учебного времени. Первый такой комплекс мы открыли в Уфе, затем – в Москве. В прошлом году мы подписали соглашения о сотрудничестве по подготовке специалистов с Пермским краем и Ярославской областью, а также с Татарстаном. И сегодня мы уже можем оценить реализацию этого проекта здесь, в Казани», – отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Первый набор центра сформирован в интересах КВЗ. В него вошли студенты Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В. Дементьева и сотрудники предприятия. Они уже приступили к теоретическим занятиям, практические навыки получат в новом центре.

«В учебном центре можно будет освоить самые востребованные для производства специальности. Среди них – оператор станков с программным управлением, токарь, фрезеровщик, наладчик станков и многие другие. Мы продолжим сотрудничать как с колледжами в рамках целевого обучения студентов, так и с вузами. Для учащихся это прекрасная возможность получить востребованную специальность и реализовать свои знания на практике», – рассказал заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по обеспечению технологического развития и эффективности производства Михаил Рыбаков.

Подать заявку на обучение в центре может любой желающий с основным общим образованием или выше.

Проект реализован при поддержке Банка ПСБ и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Как отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман, финансирование велось в рамках Кластерной инвестиционной программы Минпромторга России с привлечением кредитных средств Банка ПСБ под гарантию ВЭБ.РФ, обеспечив льготную процентную ставку на инвестиционной фазе.

Также гости презентации побывали на других объектах и в цехах предприятия, осмотрев современное вертолетостроительное производство. В завершение мероприятия состоялось награждение сотрудников Казанского вертолетного завода и холдинга «Вертолеты России» государственными наградами.

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Россия
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Вертолеты России
КВЗ
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