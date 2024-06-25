США поставили Киеву тестовый образец 105-мм мобильной гаубичной системы Humvee 2-CT Hawkeye

Источник изображения: topwar.ru

США отправили на Украину 105-мм мобильную гаубичную систему Humvee 2-CT Hawkeye для проведения испытаний в боевых условиях. Об этом заявил директор программы компании AM General Майк Эванс.

Американская компания AM General поставила Киеву тестовый образец новейшей мобильной гаубичной системы Humvee 2-CT Hawkeye для проведения испытаний в реальной боевой обстановке. Причем систему передали еще в апреле, хотя об этом стало известно только сейчас. На сегодняшний день данная система продолжает проходить испытания в ВСУ.

Недавно мы поставили 105-мм систему в Украину. Мы отправили ее в апреле... Мы проводили обучение в ходе двух недель... Этой системе суждено стать одной из первых боевых систем с пониженной отдачей. Она отправляется в бой для испытаний по реальным целям.

- заявил Эванс.

Источник изображения: topwar.ru

Система Humvee 2-CT Hawkeye — это 105-мм гаубица Hawkeye («ястребиный глаз») на базе армейского внедорожника Humvee. Humvee 2-CT является двухдверным автомобилем M1152 со стандартной полной массой 6,4 тонны, двигателем мощностью 205 л.с. и антиблокировочной тормозной системой (ABS). Для размещения пушки была укреплена рама автомобиля, саму гаубицу M20 облегчили. Также автомобиль получил систему гидравлических анкеров, выполняющих роль амортизаторов при ведении огня.

В 2021 году Армия США заключила контракт с компанией AM General на поставку двух мобильных гаубичных систем Humvee 2-CT Hawkeye. Предполагалось, что испытания начнутся в 2022 и по их результатам будет принято решение по закупке данной гаубицы для американских войск. По-видимому, тесты затянулись.