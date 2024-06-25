СВ Эквадора приступили к эксплуатации недавно полученных ББМ "Мбомбе" 6x6

ЦАМТО, 24 июня. Сухопутные войска Эквадора приступили к эксплуатации недавно полученных бронемашин "Мбомбе" (MBombe) с колесной формулой 6x6 производства южноафриканской Paramount Group.

По имеющимся у ресурса Infodefensa.com данным, в провинции Гуаяс уже задействованы первые четыре машины, выполняющие задачи по наблюдению, контролю и перевозке войск в рамках антитеррористических и антинаркотических операций.

Данные ББМ входят в первую партию из девяти полученных в апреле машин. В ближайшее время ожидается прибытие второй партии, состоящей из восьми "Мбомбе" 6x6. Эквадор также заинтересован в закупке 15 дополнительных машин для комплектования батальона из 32 ед. техники Paramount Group, которыми можно будет постепенно заменить устаревшие ББМ бразильского и французского производства.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в ноябре 2022 года Сухопутные войска Эквадора заключили с израильской компанией Elbit Systems контракт, предусматривающий поставку 137 бронированных машин с колесной формулой 4x4 и 6x6. Сообщалось, что в рамках комплексного решения Elbit Systems поставит бронеавтомобили "Тайгер" Mk.2 с колесной формулой 4x4 израильской компании MDT Armor и ББМ "Мбомбе" с колесной формулой 6x6 разработки южноафриканской Paramount Group. Общая стоимость закупки составляет 67,284 млн. долл. Бронетехника должна быть оснащена программно-определяемыми радиостанциями E-LynX, системой боевого управления и мини-БЛА с вертикальным взлетом и посадкой.

По информации эквадорских СМИ, командование Сухопутных войск Эквадора получило первые 45 новых бронеавтомобилей "Давид" с колесной формулой 4x4 производства израильской компании MDT Armor 23 января 2024 года. Что стояло за сообщением о поставке "Давид" пока неизвестно. Не исключено, что по каким-то причинам стороны изменили тип приобретаемых машин, либо на поставку повлиял конфликт Израиля с ХАМАС.

Максимальная боевая масса легкого бронеавтомобиля "Давид", спроектированного на базе шасси Toyota Land Cruiser 79, составляет 4,5 т. Трехдверная машина обеспечивает перевозку до восьми военнослужащих. Основой конструкции бронеавтомобиля "Давид" является бронекапсула. Баллистическая защита в базовой версии соответствует требованиям STANAG-4569 Level.2. На крыше может размещаться турель или ДУМВ с 12,7-мм пулеметом. "Давид" состоит на вооружении ВС Израиля и других стран, применялись в боевых действиях. Более тяжелая, по сравнению с "Давид", "Тайгер" Mk.2 обеспечивает перевозку до 12 человек. Максимальная боевая масса разработанной на шасси Ford F550 бронемашины составляет 8845 кг.

О получении первой партии новых бронированных машин "Мбомбе" 6x6 командование СВ Эквадора объявило 8 апреля 2024 года. ББМ будут размещены в районе северной границы страны для выполнения задач разведки и контроля обстановки в районе, где постоянно присутствуют подразделения колумбийских незаконных вооруженных формирований. Техника поступит на вооружение механизированной бригады, штаб которой будет находиться в провинции Манаби.

Максимальная боевая масса "Мбомбе-6" составляет 22,5 т, включая 5,2 т полезной нагрузки. Длина машины – 7,71 м, ширина – 2,8 м, высота – 2,55 м, дорожный просвет – 0,365 м. Машина рассчитана на перевозку расчета из 11 человек, включая трех членов экипажа и 8 человек десанта. Машина оснащена дизельным двигателем "Камминс" мощностью 450 л.с. и 6-скоростной автоматической коробкой передач "Эллисон" и может развивать максимальную скорость по шоссе 110 км/ч. Запас хода по топливу – до 1000 км.

Уникальная технология корпуса обеспечивает высокий уровень защиты расчета, соответствующий требованиям стандарта NATO STANAG-4569 Level.4a/4b. По заявлению компании, ББМ обеспечивает защиту при подрыве на мине эквивалентом 10 кг ТНТ под корпусом или колесом. Двухслойный корпус также защищает от огня стрелкового оружия в соответствии с требованиями стандарта NATO STANAG-4569 Level.3.

ББМ может оснащаться башней с крупнокалиберным пулеметом или автоматической пушкой, либо дистанционно управляемым боевым модулем с вооружением калибра до 30 мм. "Мбомбе-6" может поставляться в версиях бронетранспортера, командирской машины, санитарной машины, 120-мм миномета, самоходного ПТРК.