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Возвращение Starliner на Землю отложили на июль

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

НАСА и Boeing: корабль Starliner вернется на Землю не раньше 4 июля

Корабль Starliner с экипажем вернется на Землю не раньше 4 июля. Соответствующую миссию отложили НАСА и компания Boeing. Об этом сообщает SpaceNews.

В опубликованном Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявлении говорится об отмене плана по отстыковке корабля от Международной космической станции (МКС) 25 июня и его возвращении на Землю на следующий день.

Теперь НАСА оценивает возможность отстыковки Starliner после 2 июля, когда астронавты совершат выход в открытый космос. В агентстве добавили, что продолжают изучать данные о проблемах корабля — неисправностях двигателей ориентации в пространстве и утечках гелия.

По оценке НАСА, возможность приземления Starliner имеется каждые четыре дня, из чего издание сделало вывод, что на Землю корабль вернется не ранее 4 июля. В агентстве подчеркнули, что не видят сценария, при котором Starliner не сможет вернуть астронавтов домой.

Ранее НАСА и Boeing два раза продлевали миссию корабля.

5 июня в 17:52 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня примерно в 20:33.

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Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
Проекты
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