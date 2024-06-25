Венгрия выступила против дополнительной военной помощи Украине

Глава МИД страны Петер Сийярто отметил, что на встрече с коллегами из стран ЕС в Люксембурге состоится "очередная битва между сторонниками войны и сторонниками мира"

БУДАПЕШТ, 24 июня. /ТАСС/. Венгрия по-прежнему выступает против выделения Евросоюзом дополнительных средств на военную помощь Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, направляясь на встречу с коллегами из стран ЕС в Люксембурге.

Глава МИД отметил, что там состоится "очередная битва между сторонниками войны и сторонниками мира". "Сегодня они хотят объявить о выделении миллиардов евро на поставки оружия на Украину", - сообщил Сийярто относительно планов лидеров ЕС. "Если бы хоть десятая часть этой энергии была потрачена на укрепление мира, сегодня было бы гораздо меньше погибших и меньше разрушений", - написал министр на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Венгрия ранее выступила против использования российских активов в этих целях, однако, как сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, поскольку Будапешт отказался участвовать в принятии такого решения, то и вопрос о том, куда именно будет направлена прибыль от замороженных российских активов и как она будет использована, тоже может быть решен без его участия.