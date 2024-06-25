Россия и Камбоджа договорились о сотрудничестве сухопутных войск

Командующий сухопутными войсками Королевства Камбоджа генералом Мао Сопхан также возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия и Камбоджа подписали меморандум о сотрудничестве сухопутных войск. Об этом говорится в газете "Красная звезда".

"Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков в Москве провел переговоры с заместителем главнокомандующего вооруженными силами - командующим сухопутными войсками Королевства Камбоджа генералом Мао Сопханом. В ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. По итогам переговоров подписан меморандум о сотрудничестве сухопутных войск России и Камбоджи", - говорится в газете "Красная звезда".

Как отметили в Минобороны РФ, в Москве Сопхан также возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, а делегация Камбоджи посетила Общевойсковаую академию ВС РФ и встретилась с представителями российского оборонно-промышленного комплекса.