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ТАСС

Россия и Камбоджа договорились о сотрудничестве сухопутных войск

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ВС Камбоджи
ВС Камбоджи.
Источник изображения: supercoolpics.com

Командующий сухопутными войсками Королевства Камбоджа генералом Мао Сопхан также возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия и Камбоджа подписали меморандум о сотрудничестве сухопутных войск. Об этом говорится в газете "Красная звезда".

"Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков в Москве провел переговоры с заместителем главнокомандующего вооруженными силами - командующим сухопутными войсками Королевства Камбоджа генералом Мао Сопханом. В ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. По итогам переговоров подписан меморандум о сотрудничестве сухопутных войск России и Камбоджи", - говорится в газете "Красная звезда".

Как отметили в Минобороны РФ, в Москве Сопхан также возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, а делегация Камбоджи посетила Общевойсковаую академию ВС РФ и встретилась с представителями российского оборонно-промышленного комплекса. 

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Камбоджа
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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