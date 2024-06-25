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ТАСС: ремонт "Лошарика" продлится дольше, чем предполагалось

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Ремонт атомной подводной лодки спецназначения "АС-31" проекта 10831 (неофициальное название – "Лошарик") продлится еще как минимум три года из-за необходимости демонтажа аварийного отсека субмарины. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024", прошедшего в Кронштадте.

"После дополнительных обследований прочного корпуса подлодки и сферы, где находился центральный пост и главный источник пожара, принято решение о частичном вскрытии прочного корпуса и демонтаже аварийного отсека для исключения возможных рисков безопасности экипажа, работы продлятся минимум три–четыре года. Работы по вскрытию корпуса и демонтажу отсека уже начались", – сказал он.

Глубоководная станция "АС-31" "Лошарик" (предположительно)

Журнал Top Gear


Напомним, что в июле 2019 года на борту глубоководного аппарата произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

Позднее министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что возгорание произошло в аккумуляторном отсеке атомной подлодки. Он также отметил героизм погибших офицеров Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. По его словам, при возникновении возгорания они в первую очередь эвакуировали из охваченного огнем отсека гражданского специалиста, находившегося на борту, после чего продолжили борьбу за живучесть, пожертвовав своими жизнями для спасения аппарата.

Осенью 2019 года "Лошарик" доставили для ремонта в Центр судоремонта "Звездочка". В конце ноября того же года сообщалось, что начались работы на борту поврежденного глубоководного аппарата.

В марте этого года появилась информация, что ремонт "АС-31" продолжается на "Севмаше" и должен завершиться к концу 2024 года.  

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