Японский флот усилился шестым за два года фрегатом класса "Могами"

На верфи Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагасаки состоялась передача японскому флоту новейшего фрегата "Агано". Как отмечает ЦАМТО, это шестой корабль класса "Могами", построенный для ВМС Японии.

Контракт на постройку фрегата стоимостью 47 млрд иен (346 млн долларов) был заключен в феврале 2021 года. Церемония присвоения кораблю имени "Агано" и спуска на воду состоялась 21 декабря 2022 года.

Фрегат "Агано", Япония Japan Maritime Self-Defense Force

По информации Jane's Defence Weekly, портом приписки "Агано" станет военно-морская база в Майдзуру.

Программу строительства фрегатов типа "Могами" (30FFM) реализует в качестве генподрядчика Mitsubishi Heavy Industries. Головной фрегат заложили на верфи MHI в октябре 2019 года, в марте 2021 года спустили на воду, а в апреле 2022 года передали заказчику.

Для постройки второго фрегата, "Кумано", в качестве субподрядчика привлекли компанию Mitsui E&S. Его заложили одновременно с "Могами", но постройка проходила быстрее, и уже в ноябре 2020 года "Кумано" спустили на воду. По факту именно его первым ввели в строй – в марте 2022 года.

Третий и четвертый корабли класса "Могами" заложили на верфи MHI в июле 2020 года и спустили на воду в июне и декабре 2021 года. Их передали японскому флоту в декабре 2022-го и марте 2023 года.

Пятый фрегат "Яхаги" заложили в июне 2021 года и спустили на воду уже следующим летом. Его ввели в строй в мае 2024 года.

Изначально японский флот планировал приобрести 22 фрегата класса "Могами", однако теперь программу скорректировали и серия ограничится 12 кораблями. А еще 12 фрегатов построят по новому проекту, разработка которого продолжается.

Полное водоизмещение фрегата класса "Могами" – около 5500 тонн, длина корпуса – 132,5 метра, ширина – 16,3 метра. Оснащенный комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой типа CODAG, корабль развивает скорость свыше 30 узлов. Отмечается, что для корабля с таким большим водоизмещением численность экипажа относительно низкая – 90 человек. Это стало возможным за счет высокого уровня автоматизации на борту.

Фрегат вооружен 127-мм артустановкой Mk.45 от BAE Systems, ракетной установкой вертикального пуска Mk.41, противокорабельными ракетами "Тип-17" с дальностью поражения до 400 км, дистанционно управляемыми боевыми модулями с 12,7-мм пулеметами, 324-мм торпедами "Тип-12" и минами.

На борту сможет базироваться один многоцелевой вертолет, а также различные подводные беспилотные аппараты для противоминной борьбы.