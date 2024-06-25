Глава Иранского космического агентства: Мы намерены в ближайшее время провести два запуска новых спутников

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Как сообщает иранское информагентство IRNA, ссылаясь на слова главы космического агентства страны Хасана Салари, в ближайшее время Иран планирует запустить два спутника.

Салари объявил в субботу, что запуски запланированы на 21 июля, добавив, что в настоящее время агентство проводит тесты на совместимость спутников и ракет-носителей.

Совместимость и испытания ракет-носителей являются одними из важных и чувствительных вопросов, которые иногда приводят к задержкам запуска из-за определенных технических проблем

- заявил глава космического агентства Ирана.

Он отметил, что запуски спутников будут произведены только после обеспечения 100-процентного успеха в тестах на совместимость.

На прошлой неделе министр связи Ирана Исса Зарепур подчеркнул значительные достижения страны в космической сфере за последние годы.

Менее чем за два с половиной года в космос было успешно запущено 12 спутников

- сказал Зарепур.

Кроме того, по его словам, ведётся работа над созданием двух новых биологических капсул, необходимых для отправки человека в космос.

Стоит отметить, что технологические прорывы Ирана осуществляются на фоне жёстких западных санкций, под которыми страна находится не одно десятилетие.