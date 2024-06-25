Подготовка к строительству частного дома: как выбрать проект

Строительство собственного дома, коттеджа — процесс трудоемкий, требующий ответственного подхода. Зона барбекю, детская площадка, благоустроенная терраса, отсутствие соседей — эти и другие плюсы могут получить домовладельцы. Но сначала предстоит выбрать земельный участок, рассмотреть проекты и найти подходящий. Можно приобрести и готовый дом. Если вы планируете заказать строительство в Тюмени, переходите сюда и выбирайте интересный проект коттеджа по своему вкусу.

Выбор проекта: на что обратить внимание

Проект можно составить самостоятельно или заказать. Второй вариант предпочтительнее, если у вас нет специального образования. Проект должен включать подробную информацию о будущем доме. Объем материалов, размеры проемов, ширина стен, расположение инженерных коммуникаций — важны все детали. Чтобы правильно выбрать проект для строительства дома в Тюмени, следует учесть:

планировку;

площадь и количество комнат;

конфигурацию гардеробной, кладовой и других дополнительных помещений;

численность санузлов;

тип крыши и форму окон;

количество этажей;

наличие террасы для весенне-летнего воздуха;

материал стен — от бревна и бруса до газоблоков.

Выбор проекта зависит от ваших предпочтений, финансовых возможностей, количества жильцов. По закону высота частного дома не может превышать двадцати метров. Недопустимо возведение коттеджей выше трех этажей.

Выбор земельного участка: главные критерии

Покупка архитектурного проекта — одна из главных задач. Но имеет значение и приобретение участка. Если вы выбираете землю под ИЖС, учитывайте:

транспортную доступность;

площадь — важно соотнести размеры участка с площадью по проекту будущего дома;

рельеф участка — если он расположен под уклоном, подготовка к строительству может потребовать дополнительных затрат на дренажные, земляные и другие работы;

наличие инженерных коммуникаций.

Подготовка участка к строительству жилого дома предусматривает обеспечение подъезда к нему, снос ненужных зданий, ликвидацию растительности, выравнивание и проведение планировочных работ. Важно провести инженерно-геологические изыскания, то есть определить состав почвы, глубину залегания грунтовых вод и другие аспекты. Тогда и начало строительства приведет к положительным результатам. Каждый этап, включая подготовку проекта, нужно доверить профессионалам.