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ЦАМТО

В России создали РЛС "Иней", способную обнаруживать сверхмалые БЛА

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

ЦАМТО, 24 июня. В России создана малогабаритная радиолокационная станция "Иней", способная обнаруживать сверхмалые БЛА.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил гендиректор - генеральный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев.

Изделие было представлено на Международном военно-морском салоне "ФЛОТ-2024". "Нашими специалистами создана малогабаритная радиолокационная станция "Иней" с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Данная РЛС предназначена для обнаружения, в том числе, и сверхмалых беспилотников", – сказал Г.Анцев.

По его словам, "Иней" способен обнаруживать сверхмалые БЛА на расстоянии до 5 км, более крупные цели РЛС видит "гораздо дальше". В систему заложена база данных, позволяющая различать дроны различных типов и птиц.

"Несколько комплексов "Иней" можно установить на аэродромах, протяженных объектах критической инфраструктуры, создав вокруг них сплошное радиолокационное поле. Кроме того, ввиду своих малых габаритов при желании "Иней" можно устанавливать на различные системы вооружения, превратив его, таким образом, в бортовую РЛС", – отметил Г.Анцев.

Научно-производственное предприятие "Радар ммс" – один из российских лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов. Среди направлений работы компании: радиолокационные комплексы, робототехника, беспилотные летательные аппараты, метео- и магнитометрические системы, а также скоростные суда и комплексы морского базирования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АФАР
БПЛА
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