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ТАСС

Российский шлем "Барс-Л" не смогли пробить пулей, в отличие от аналогов НАТО

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Титановый бронешлем "Барс-Л"
Титановый бронешлем "Барс-Л".
Источник изображения: Ирина Вельматова/ ТАСС

В Ростехе отметили, что изделиям предстояло выдержать несколько выстрелов с дистанции 5 м из пистолета Стечкина патроном 9 на 18 мм, затем - из пистолета СР-1 "Гюрза" боеприпасом 9 на 21 мм

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Разработанный в НИИ "Стали" (входит в концерн "Калашников" Ростеха) титановый бронешлем "Барс-Л" выдержал стрельбовые испытания на соответствие защиты по стандарту Бр2 - всего существует шесть классов от БР-1 до БР-6 - в отличие от натовских аналогов, в том числе трофейных. Об этом свидетельствуют результаты тестов, продемонстрированные в проекте Ростеха "Наш краш" в Telegram-канале госкорпорации.

Испытывались шлем неизвестного производителя, неизвестный трофейный шлем стандарта НАТО, еще один шлем стандарта НАТО, шлем этого же стандарта, разработанный на Филиппинах, а также российский "Барс-Л". Изделиям предстояло выдержать несколько выстрелов с дистанции 5 м из пистолета Стечкина патроном 9 на 18 мм, затем - из пистолета СР-1 "Гюрза" боеприпасом 9 на 21 мм. Все они получили сквозные пробоины, кроме "Барса": хотя внешний титановый слой российского образца получил два пробития, шлем защитил от заброневого воздействия пули, в отличие от аналогов.

"Это нормальная работа титана, - пояснил начальник отдела структурных схем защиты НИИ "Стали" Дмитрий Чумаченко. - Композитным подпором мы обеспечиваем дополнительную защиту, чтобы пуля осталась там и не вышла за пределы".

"Барс-Л" создан с повышенными защитными характеристиками и может защитить и от автоматной пули с определенной дистанции, а противоосколочная защита даже по стандартному осколку - 700-720 м/с, т. е. выше, чем у аналогов из сверхвысокомолекулярного полиэтилена или арамидов. В "Калашникове" отмечали, что вес шлема увеличен по сравнению с аналогами, но дополнительные 100-120 г дают такие преимущества, что заинтересуют частных покупателей и силовые ведомства.

В рамках проекта "Наш краш" изделия, произведенные предприятиями Ростеха, испытываются на прочность в ходе краш-тестов. Для проверки продукции специально создают экстремальные условия, отмечают в госкорпорации. 

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Россия
Филиппины
Продукция
СР-1
Стечкин
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