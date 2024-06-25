Морские силы самообороны Японии приняли шестой фрегат класса "Могами"

ЦАМТО, 24 июня. Компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) на предприятии в Нагасаки 20 июня передала Морским силам самообороны Японии новый фрегат класса "Могами" (FFM-6) "Агано".

В тот же день фрегат вошел в боевой состав японского флота.

(FFM-6) "Агано" является шестым построенным компанией Mitsubishi Heavy Industries для Морских сил самообороны Японии кораблем класса "Могами". Контракт стоимостью 47 млрд. иен (346 млн. долл.) на его строительство был заключен в феврале 2021 года. Церемония присвоения имени и спуска на воду "Агано" состоялась 21 декабря 2022 года.

По информации Jane's Defence Weekly, портом приписки "Агано" станет военно-морская база в Майдзуру.

Как сообщал ЦАМТО, фрегат класса "Могами" (также известен как проект 30DX, 30FFM) – малозаметный многоцелевой боевой корабль нового поколения, предназначенный для выполнения различных задач, включая борьбу с подводными лодками и воздушными целями, противоминную борьбу, обеспечение безопасности морских путей сообщения. Основной задачей кораблей является патрулирования исключительной экономической зоны Японии. Новые фрегаты заменят устаревшие эсминцы классов "Абукума", "Хацуюки" и "Асагири".

В августе 2017 года японское Агентство закупок, технологий и логистики ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) выбрало компанию Mitsubishi Heavy Industries основным подрядчиком разработки проекта нового класса многоцелевых эскадренных миноносцев (фрегатов) 30DX. Также участвовавшую в конкурсе компанию Mitsui Engineering and Shipbuilding ATLA назначила основным субподрядчиком реализации проекта. MHI должна была построить головной корабль серии, а Mitsui – второй фрегат.

(FFM-1) "Могами" (Mogami) был спущен на воду на предприятии Nagasaki Shipyard & Machinery Works компании MHI в префектуре Нагасаки 3 марта 2021 года, позднее второго фрегата из-за технических проблем, но поскольку он был заказан первым, командование Морских сил самообороны Японии считает его головным в серии.

Заложенный в октябре 2019 года Mitsui Engineering and Shipbuilding в Тамано (преф.Окаяма) фрегат (FFM-2) "Кумано" (Kumano) был принят на вооружение 22 марта 2022 года. В 2021 году компания Mitsui вошла в состав Mitsubishi Heavy Industries.

(FFM-1) "Могами" был передан Морским силам самообороны Японии в апреле 2022 года, третий фрегат серии, "Ноширо" (Noshiro), – в декабре 2022 года, четвертый, "Микума" (Mikuma), – в марте 2023 года, а пятый, "Яхаги" (Yahagi), – в мае 2024 года.

Спуск на воду седьмого корабля серии, (FFM-7) "Нийодо", состоялся в сентябре 2023 года, а восьмого, (FFM-8) "Юбецу" (Yubetsu), – в ноябре 2023 года.

Первоначально в планы Морских сил самообороны Японии входила постройка к 2032 году до 22 кораблей данной серии, однако на текущий момент это количество сократилось до 12 ед. При этом, начиная с 2024 ф.г., планируется построить 12 фрегатов нового класса, которые фактически будут улучшенной версией "Могами".

Длина фрегата класса "Могами" составляет 132,5 м, ширина – 16,3 м, осадка – 9 м, стандартное /полное водоизмещение – 3900/5500 т, экипаж – около 90 человек. Корабли оснащены комбинированной главной энергетической установкой типа CODAG, состоящей из газотурбинной установки МТ30 британской Rolls-Royce и двух дизельных двигателей MAN 12V28/33D-STC, могут развивать максимальную скорость более 30 узлов. В состав вооружения кораблей входят 127-мм артиллерийская установка Mk-45 Mod.4 компании BAE Systems, два дистанционно управляемых модуля вооружения с 12,7-мм пулеметами, две четырехконтейнерные пусковые установки ПКР "Тип-17", ПУ ЗУР SeaRAM производства Raytheon/Diehl BGT Defence, УВП Mk.41 с ЗУР "Тип-03", морские мины. Основная многофункциональная РЛС OPY-2 и другие датчики размещены в интегрированной мачте. Корабль получил современные тактические каналы передачи данных, систему спутниковой связи, корпусную ГАС миноискания и ГАС с пассивной буксируемой антенной. В кормовой части имеется ангар и взлетно-посадочная площадка для вертолета.