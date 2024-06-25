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Военное обозрение

Хорватские транспортные самолеты для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

В ближайшее время Украина получит два транспортных самолета Ан-32Б. Фото одного из этих самолетов с новыми опознавательными знаками было сделано 8 июня в аэропорту Загреба.

Это был один из двух самолетов, ранее служивших в Военно-воздушных силах Хорватии. Самолеты были построены в 1992 году и приобретены правительством Хорватии в 1996 году. Они были приостановлены с 12 сентября 2012 года, когда самолет с бортовым номером 727 совершил свой последний полет. Второй самолет, номер 707, уже давно не летал на тот момент. Машины стояли на авиабазе Загреб-Плесо.

В 2019 году рассматривалась возможность восстановить их до состояния, позволяющего летать. Даже был визит украинских специалистов завода «Антонов», но в итоге этого не произошло.

На данный момент одна машина уже поднята в воздух, а в конечном итоге будут летать обе. Самолеты будут использоваться в составе техники Службы оперативного спасения и гражданской обороны ГСЧС. Они уже используют Ан-32 в противопожарном варианте П для перевозки грузов гуманитарного назначения, помощи и оборудования или для спасательных команд.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-32 был разработан на базе популярного самолета Ан-26. Он отличается более мощными двигателями, улучшенной механизацией крыла и установленным оборудованием. Версия Б была создана для перевозки и десантирования военных грузов и дополнена системой самозащиты. Самолет серийно производился на Киевском авиационном заводе с 1982 по 1996 год, где было построено 358 экземпляров таких машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хорватия
Продукция
Ан-26
Ан-32
Компании
Антонов ГП
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