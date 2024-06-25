Военное командование США предупреждает, что вторжение Израиля в Ливан может вызвать широкий региональный конфликт с участием Ирана

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Чарльз Браун предупредил, что вторжение Израиля в Ливан в связи с действиями движения "Хезболла" может вызвать противодействие со стороны Ирана и перерасти в широкой региональный конфликт, сообщила газета The Hill.

Браун считает, что Иран склонен поддерживать "Хезболлу" активнее, чем ХАМАС, особенно если бы "он почувствовал, что "Хезболле" угрожает серьезная опасность".

"Хезболла" более боеспособна, чем ХАМАС, в том, что касается общих возможностей, количества ракет и тому подобного. И я бы просто сказал, что, по моему мнению, Иран был бы более склонен оказывать большую поддержку "Хезболле", - сказал Браун журналистам в ходе поездки в Ботсвану на встречу министров обороны африканских стран.

Он добавил: "Опять же, все это может способствовать расширению конфликта в регионе и действительно заставить Израиль беспокоиться не только о том, что происходит в южной части страны, но и о том, что сейчас происходит на севере".

В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой", которая активизировала обстрелы израильской территории из Ливана в поддержку ХАМАС в секторе Газа.

Израиль заявил, что вскоре будут приняты решения, которые остановят атаки "Хезболлы" на израильскую территорию.

"Израиль не может позволить "Хезболле" продолжать атаковать его территорию и граждан, и он уже "очень близок к моменту принятия решения об изменении правил игры против "Хезболлы" и Ливана", - заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в социальных сетях.

"В ходе полномасштабной войны "Хезболла" будет уничтожена, а Ливан потерпит серьезное поражение", - добавил он.

Позже израильские военные заявили, что "оперативные планы наступления на Ливан одобрены и утверждены, были приняты решения о продолжении повышения уровня боеготовности войск на местах".