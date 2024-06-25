Войти
Интерфакс-АВН

Военное командование США предупреждает, что вторжение Израиля в Ливан может вызвать широкий региональный конфликт с участием Ирана

209
0
0
Чарльз Браун
Чарльз Браун.
Источник изображения: military.com

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Чарльз Браун предупредил, что вторжение Израиля в Ливан в связи с действиями движения "Хезболла" может вызвать противодействие со стороны Ирана и перерасти в широкой региональный конфликт, сообщила газета The Hill.

Браун считает, что Иран склонен поддерживать "Хезболлу" активнее, чем ХАМАС, особенно если бы "он почувствовал, что "Хезболле" угрожает серьезная опасность".

"Хезболла" более боеспособна, чем ХАМАС, в том, что касается общих возможностей, количества ракет и тому подобного. И я бы просто сказал, что, по моему мнению, Иран был бы более склонен оказывать большую поддержку "Хезболле", - сказал Браун журналистам в ходе поездки в Ботсвану на встречу министров обороны африканских стран.

Он добавил: "Опять же, все это может способствовать расширению конфликта в регионе и действительно заставить Израиль беспокоиться не только о том, что происходит в южной части страны, но и о том, что сейчас происходит на севере".

В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой", которая активизировала обстрелы израильской территории из Ливана в поддержку ХАМАС в секторе Газа.

Израиль заявил, что вскоре будут приняты решения, которые остановят атаки "Хезболлы" на израильскую территорию.

"Израиль не может позволить "Хезболле" продолжать атаковать его территорию и граждан, и он уже "очень близок к моменту принятия решения об изменении правил игры против "Хезболлы" и Ливана", - заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в социальных сетях.

"В ходе полномасштабной войны "Хезболла" будет уничтожена, а Ливан потерпит серьезное поражение", - добавил он.

Позже израильские военные заявили, что "оперативные планы наступления на Ливан одобрены и утверждены, были приняты решения о продолжении повышения уровня боеготовности войск на местах".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ботсвана
Израиль
Иран
Ливан
США
Похожие новости
23.10.2023
Доля продаж ВиВТ США на мировом экспортном рынке оружия в 2015-2022 гг. составила 40,1 проц.
20.10.2023
Прогноз развития мирового рынка оружия в предстоящий 4-летний период по регионам мира
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 03:42
  • 2163
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:58
  • 8
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:18
  • 1
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 21:21
  • 12
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 24.06 19:13
  • 6
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева
  • 24.06 18:41
  • 1
Кононенко счел скафандры "Орлан" самыми надежными для работы в открытом космосе
  • 24.06 17:40
  • 1
Путин заявил, что РФ может рассчитывать только на свою военную технику
  • 24.06 17:16
  • 3
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.06 17:12
  • 1
Южная Корея ставит поставки оружия Украине в зависимость от передачи Россией военных технологий КНДР - чиновник
  • 24.06 10:56
  • 26
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 24.06 09:58
  • 3
МО РФ возложило ответственность за удар по Севастополю на США