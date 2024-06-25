Адмирал отметил актуальность корабельной артиллерии в борьбе с дронами

Адмирал Пепеляев: корабельная артиллерия актуальна для борьбы с морскими дронами

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Корабельная артиллерия на борту до сих пор актуальна, в частности для борьбы с морскими дронами, эти вопросы ракетное вооружение не решит, заявил РИА Новости по завершении международного военно-морского салона "Флот-2024" вице-адмирал в отставке, бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ Владимир Пепеляев.

"Такая артустановка нужна, по берегу бить дороговато, но уничтожение малых целей типа мины, дронов… В отличие от ракетных комплексов, у нее (артустановки - ред.) нижнего предела нет, поэтому отказываться от нее мы не будем", - сказал он.

По его словам, тема борьбы с морскими дронами сейчас очень актуальна. "На кораблях есть артиллерийско-пулеметные установки, огонь которых превращает безэкипажный катер в "скелет", надо уметь этим пользоваться", - сказал вице-адмирал.