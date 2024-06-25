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ТАСС

Антонов заявил о поддержке администрацией США преступлений Киева

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Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Пресс-служба посольства России в США

Посол России в Вашингтоне отметил, что Соединенным Штатам не уйти от ответственности

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация оказывает поддержку Киеву в совершении преступлений, включая удары по мирному гражданскому населению, американской стороне не уйти от ответственности. Об этом заявил в воскресенье посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя отсутствие реакции властей США на удар ракетами АТACMS по мирным гражданам в Севастополе.

"Администрация демонстративно поддерживает преступления киевского режима. Встала на сторону международного терроризма. Потворствует ударам бандеровцев по мирному гражданскому населению, - отметил посол, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства. - Нет никакого оправдания кровавым деяниям ВСУ".

Антонов подчеркнул, что преступления были совершены целенаправленно во время концентрации максимального количества россиян на берегу. "Бандиты не погнушались даже убить женщин и детей в чтимый всеми христианский праздник". "Гнев и негодование вызывают попытки Вашингтона замолчать ужасное преступление против граждан России. Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей", - сказал посол.

"Поставки американского оружия марионеткам-бандеровцам, предоставление им права бить по гражданскому населению свидетельствуют лишь о стремлении здешних властей продолжать войну, не считаясь с людскими жертвами. Для политиков в Вашингтоне очевидно, что кассетные боеприпасы в ракетах АТACMS не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США, - подчеркнул дипломат. - Неслучайно вражеские беспилотники кружатся над Черным морем практически каждый день".

По мнению российского посла, все это говорит о гибели псевдогуманной внешней политики США на фоне украинского кризиса. "Оправдываться о прямой вовлеченности в конфликт на постсоветском пространстве русофобам становится практически невозможно", - добавил Антонов. Он выразил соболезнования близким и родным погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Посол РФ выразил уверенность, что "жесткий ответ нацисты получат на фронте" и не только на нем. 

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