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Вестник Мордовии

Используемые в СВО мощные и дальнобойные пушки М-46 легко становятся САУ

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Находившиеся долгое время в "запасе" советские 130-мм орудия в настоящее время достаточно часто демонстрируются в материалах, поступающих из районов проведения специальной военной операции.

Эти пушки, которые начали производить еще в первой половине 1950-х годов, долгое время считались одними из лучших по дальнобойности.

Известно, что они могут бить обычными снарядами на дистанции более 27 км, а с использованием активно-реактивных боеприпасов - до 37 км.

Кроме того, сообщалось о создании некоторыми дружественными странами активно-реактивных боеприпасов с донными газогенераторами, способными поражать врагов на дистанции почти в 44 километра.

Интересно, что такие артсистемы в некоторых государствах стали основой для самоходно-артиллерийских установок. Как гусеничных, так и колесных. Например, в Египте в качестве платформы были использованы "Урал-4320-1911-30" с бронированной кабиной.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Продукция
M-46
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
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