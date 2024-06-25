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ТАСС

В КНДР назвали США конфронтационным истериком после удара по Севастополю ракетами ATACMS

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Источник изображения: topwar.ru

Заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон считает, что если американские правители "будут опрометчиво заставлять Украину - свою машину войны - вести опосредованную войну против России, то они неизбежно вызовут более мощное реагирование" со стороны Москвы

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. США, поставив Украине тактические ракеты ATACMS, которыми 23 июня был нанесен удар по гражданской инфраструктуре Севастополя, показали истинный облик жестокого антироссийского конфронтационного истерика, и любые ответные меры Москвы против "маньяков конфронтации" будет справедливыми. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) Пак Чон Чхон.

"В текущем году, когда ситуация на поле боя на Украине развивалась в неблагоприятном направлении для марионеточной клики Зеленского, США поставили Украине тактическую ракетную систему ATACMS дальностью 300 км и допустили нанесение ударов по пограничным районам России до 200 миль (около 320 км - прим. ТАСС), - цитирует его Центральное телеграфное агентство Кореи. - США сняли мешающую им маску, под которой оказался истинный облик жестокого антироссийского конфронтационного истерика".

По словам Пак Чон Чхона, если правители США, как сейчас, "будут опрометчиво заставлять Украину - свою машину войны - вести опосредованную войну против России, то они неизбежно вызовут более мощное реагирование" со стороны Москвы.

"Стратегическая контратака России для защиты своей безопасности в ответ на нарастающую угрозу со стороны враждебных сил является законным правом на самооборону, а любые ответные меры России - справедливым действием и последовательной самозащитой. Конечно, право на выбор, какой ответный удар нанести по маньякам конфронтации, принадлежит России. Мы (КНДР) всегда будем вместе с армией и народом России, которые ведут справедливую борьбу за защиту суверенного права и стратегической стабильности, территориальной целостности государства", - заключил заместитель председателя ЦВК ТПК. 

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Страны
КНДР
Россия
США
Украина
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