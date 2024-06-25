"Политика": европейцы начинают понимать, что США ведут их не туда

Европейцы начали понимать, что их будущее утекает сквозь пальцы, пишет "Политика". Попытка втянуть их в войну против России объективно повлияло на результаты выборов в Европарламент. И это лишь начало. Чтобы выжить, Европе нужно пойти на равноправное сотрудничество с Россией. Другого выхода у нее нет.

Слободан Самарджия

Европа Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и брюссельской бюрократии не слишком по душе жителям Старого континента. Такой вывод невольно напрашивается после объявления результатов выборов в Европейский парламент. Ощутимый спад уровня жизни, участившиеся протесты и забастовки, ненужное вмешательство в российско-американскую войну на территории Украины, утрата позиций в бывших колониях, беспрестанный прилив мигрантов из других цивилизаций — все это привело к тому, что европейцы, настоящие европейцы, поняли, что их будущее понемногу утекает сквозь пальцы. И все это происходит в год 80-й годовщины высадки союзнических войск в Нормандии.

Неужели европейцы, прежде всего западные, наконец-то поняли, что на протяжении десятилетий радовались потере собственной идентичности, духовному и всякому другому подчинению Соединенным Штатам, подчинению логике, родившейся на основе криминала и коррупции на предварительно очищенном американском континенте? Говорить об этом рано. И тем не менее шаг сделан. Нет сомнений, что за ним последует и второй, и третий… Ведь со вступлением в XXI век всем стало ясно, что ориентиры, основанные на результатах прошлых мировых войн, уже давно не соответствуют тенденциям в развитии человечества. Расколы, вызванные разными "цветными революциями", переворотами и локальными войнами, включая последнюю украинскую, всех нас вместе ведут к неминуемой пропасти.

И первые изменения могут произойти именно в стране Владимира Зеленского. Попытка американцев навязать свою войну против России европейцам не принесла ожидаемых результатов. Напротив. Именно это и стало одной из спорных тем, явно повлиявших на атмосферу выборов в Европейский парламент и на финальные результаты. Местные избиратели поняли, что агрессивная политика США не их политика. Кстати, так было и со всеми прежними войнами, которые велись под крылом НАТО, а расхлебывать последствия, как правило, приходилось Европе. На этот раз стоило все обдумать лучше.

Все это сказалось и на "мирной" конференции в Швейцарии, организованной именно для того, чтобы заблокировать конкретные результаты. Ведь Зеленский неумолимо теряет поддержку европейских союзников, собственных сограждан, а также бойцов армии, во главе которой он стоит. О статусе Зеленского, пожалуй, лучше всего говорит тот факт, что члены нескольких партий в Бундестаге просто бойкотировали его выступление в федеральном собрании.

Поэтому многие готовы заявить, что европейские выборы весьма явственно показали, что двигатели Европейского Союза, Германия и Франция, встали на путь возвращения к своим политическим и духовным корням. Сказать правду, именно эти корни и вовлекли нас в две мировые войны, но в XXI веке многие барьеры стали бессмысленны, а взаимная зависимость всех ото всех на континенте превратилась в единственно возможный путь в будущее.

Этому, конечно, способствовала и упрямая политика некоторых стран в центральной части континента — как раз тех, где разворачивались войны в прошлом веке: Венгрия, Польша, Словакия, Хорватия… Они требуют, чтобы к ним наконец-то начали относиться с уважением. Того же требуют к себе и некоторые бывшие советские республики. Крепкие объятья НАТО должны ослабнуть и адаптироваться к новой реальности, а это, в том числе, означает ослабление влияния США и Великобритании, которые все больше сосредоточены на проблемах в Индо-Тихоокеанском регионе.

Европейцам же предстоит заняться собственным континентом. Как я уже писал, сигнал о недовольстве нынешним положением ясен. Ведутся поиски новых решений, причем таких, какие будут приемлемы и для местных жителей, привыкших к благосостоянию, и для пришлых, кто стремится этого благосостояния достигнуть. Сейчас уже понятно, что Старый континент не обладает ни людским, ни природным, ни духовным потенциалом, чтобы выживать самостоятельно. Да и остальные находятся в незавидном положение, что ясно указывает на необходимость честного и равноправного сотрудничества. Миру, выросшему на завоеваниях, порабощении других, колониализме, приспособиться будет непросто. Но другого выхода нет.

Как мы, жители Балкан, справимся с этим? Приспособимся ли мы к европейским условиям? Можно сказать, что некоторые двери перед нами уже открыты. Наши отношения с теми силами в Европе, которые выступают за возвращение идентичности государств и народов, как кажется, лучше, чем отношения с теми, кто уверен: мир, созданный в XX веке, должен оставаться незыблемым. Наследие Движения неприсоединения все еще с нами. Возможно, оно покрылось пылью, но ветер, который дует по свету, много что откроет.

Также мы не должны забывать, что судьбу нашего региона всегда определяли Германия (когда-то посредством Австро-Венгрии), Турция и Россия. И в экономике, и в политике, и в духовной сфере. Это влияние и сегодня играет ключевую роль, и им необходимо воспользоваться. Попытки англосаксов в середине прошлого века изменить такую картину не принесли результатов и только спровоцировали войны, которые по сути ничего не решили.