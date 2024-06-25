Сберегательный бак: для армии разработан мобильный заправочный пункт

Новинка позволит сократить потери среди военнослужащих, уверены эксперты

Для российской армии разработан мобильный заправочный пункт, рассказали источники «Известиям» в Министерстве обороны. Это специальный контейнер, который устанавливается на грузовом автомобиле повышенной проходимости. В нем есть операторская, откуда можно управлять заправкой техники и вести учет топлива. Эксперты отмечают, что новинка позволит заправкам быстро менять место дислокации, что сократит потери среди военнослужащих.

Заправка под огнем

Новый подвижной заправочный пункт будет обслуживать батальонно-тактические группы, в том числе и действующие в зоне специальной военной операции. Всё его оборудование размещается в одном контейнере, который устанавливается на КамАЗ-5350 — это машина повышенной проходимости, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Собеседники издания уточнили, что в контейнере есть отсек для операторской, откуда осуществляются все необходимые операции по заправке техники — запасы горячего и моторных масел располагаются в отдельных емкостях. Он оснащен всеми необходимыми системами жизнеобеспечения.

Также в контейнере предусмотрены отсеки для генератора, электродвигателя, бензобака, запасных частей, инструментов и огнетушителей. При его создании изучался и учитывался опыт СВО. При необходимости его можно снять с автомобиля и установить на подготовленной площадке или в капонир. Для этого контейнер оснащен гидравлическими погрузочно-разгрузочными устройствами и стояночными опорами, отметили собеседники «Известий».

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк Источник изображения: iz.ru

В последнее время появляется очень много разработок в системе боевого обеспечения, рассказал доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Батальонно-тактическая группа — это та единица, бойцы которой находятся на передовой, — объяснил он. — И их обеспечивать, конечно, наиболее сложно. Неважно, ведут ли они атакующие действия или находятся в обороне — их коммуникации принимают весь огневой удар противника на себя. На них лежит вся тяжесть, поэтому именно они нуждаются в бесперебойном обеспечении всем необходимым. Продвижение вперед во многом зависит от того, как быстро бойцы на передовой будут получать обеспечение горюче-смазочными материалами.

Эксперт отметил, что речь идет не только о мобильности танков, БТР, БМП и другой военной техники, но и о работе оружия.

— Всё, что стреляет, — от пушки до автомата — требует смазки, — напомнил он. — И это очень важно. Если изучить историю военных неудач, часто их причиной становятся «отставшие обозы», то есть неудовлетворительная работа системы материально-технического обеспечения. Мы это помним и постоянно улучшаем ее.

Чем ближе к линии боевого соприкосновения, тем больше опасности для снабженцев, тем труднее их работа, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Дроны постоянно висят над коммуникациями,— отметил он. — На наши машины-наливняки и базы горюче-смазочных материалов ведется постоянная охота, это одни из самых приоритетных целей. Новая машина позволит быстро и скрытно организовать пункт раздачи ГСМ, грамотно наладить учет топлива. При первой же угрозе с такой техникой станет гораздо проще сменить место дислокации, это всё поможет сберечь людей.

Эксперт отметил, что заправочный пункт сделан на основании опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

— Такой прицеп можно снять с грузовика и быстро замаскировать относительно недалеко от линии фронта, при этом в нем уже есть всё необходимое для работы, — считает он. — Это снижает опасность для тех, кто доставляет топливо, и позволяет решать важные боевые задачи.

Василий Дандыкин напомнил, что перемещение личного состава и вооружений на фронте очень много значит: в постоянном движении находится самая большая номенклатура техники — от танков до мотоциклов и квадроциклов.

Новые полевые склады горючего

Органы тыла Вооруженных сил РФ в 2010-е годы были серьезно реформированы. Произошло слияние двух ранее самостоятельных видов обеспечения, существовавших в структуре тыла ВС России, — технического и тылового. В итоге войска получили единую систему материально-технического обеспечения.

Тогда же в армии появились принципиально новые полевые склады горючего — с эластичными емкостями. Они изготовляются из термопластичного полиуретана и способны функционировать при температуре от –60 до +50 градусов по Цельсию. Полевой склад горючего состоит из нескольких «подушек», каждая объемом 50 кубометров.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Гибкий резервуар можно установить на любом грунте: на песке, камнях или в болотистой местности, зимой — прямо на снегу. При необходимости его можно быстро закопать в землю. При этом резервуар нового типа гораздо удобнее металлического аналога — обычно в армии использовались всем известные 200-литровые бочки.

Минобороны РФ ранее сообщало, что цепочка доставки горючего на передний край начинается в глубокой тыловой зоне. На станции разгрузки из железнодорожных цистерн ГСМ поступают на мобильный склад в специальные замаскированные полимерные резервуары. Топливо предварительно проходит все контрольные испытания в развернутой лаборатории.

Только после этого ГСМ перевозятся на стационарные склады, которые находятся ближе к линии боевого соприкосновения. Оттуда топливозаправщики доставляют его на различные участки в зоне боевых действий. В эту сеть и будут встроены мобильные пункты заправки.

Богдан Степовой

Роман Крецул