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Интерфакс-АВН

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 11-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 6,1 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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