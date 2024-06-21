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Военное обозрение

Генсек ОДКБ призвал Армению определиться с дальнейшим статусом в организации

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Никол Пашинян

Источник изображения: topwar.ru

ОДКБ рассчитывает, что Ереван в ближайшее время прояснит свой статус в организации. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По его словам, на сегодняшний день Организация сохраняет все обязательства перед Арменией.

Я думаю, что политическое руководство в Армении все-таки прояснит ситуацию, и будет официальное решение — быть в составе организации или не быть

– приводит заявление генсека ОДКБ агентство ТАСС

Имангали Тасмагамбетов подчеркнул, что Ереван продолжает быть союзником, а вопрос членства — это суверенное право и решение страны.

Напомним, Армения начала выступать с резкой критикой в адрес ОДКБ после поражения в кратковременном военном конфликте с Азербайджаном, по результатам которого под контроль Баку перешел Нагорный Карабах. В Ереване сочли, что союзники не выполнили своих обязательств перед ним, и пригрозили прекратить свое членство в Организации.

Параллельно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении ускоренными темпами развивать сотрудничество с Западом, а одним из главных партнеров страны, по его словам, теперь является Франция. Несколько дней назад между оборонными ведомствами двух стран был заключен договор о сотрудничестве в военной сфере, который помимо прочего подразумевает поставку Еревану французских самоходных гаубиц CAESAR.

Париж, к слову, с большим энтузиазмом отнесся к налаживанию сотрудничества с Ереваном. За короткий временной промежуток в Армении успели побывать несколько высокопоставленных чиновников администрации Эмманюэля Макрона.

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