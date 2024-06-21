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Lenta.ru

Предсказано распространение спутниковой связи по миру

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Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру».

GSMA Intelligence: большинство операторов добавят услуги спутниковой связи

В ближайшие годы спутниковая связь будет доступна абонентам по всему миру. Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на отчет GSMA Intelligence.

По оценке экспертов, 91 оператор связи по всему миру уже подписал соглашение с провайдерами спутниковой связи. Отмечается, что действующие контракты на предоставление спутниковой связи охватывают около 60 процентов общего мирового рынка мобильных абонентов.

В отчете говорится, что операторы относятся к спутниковой связи как к прагматичному средству расширения сети и доступа к новым потокам доходов. Специалисты предсказали, что ее будут в первую очередь распространять в тех регионах, где работа обычной сотовой связи затруднена или невозможна.

Согласно отчету GSMA Intelligence, наибольшее количество контрактов с поставщиками заключено в Азии, но подобные соглашения в целом равномерно распределены по всему миру. Только на рынке США все три крупнейших оператора сотовой связи подписали соглашения с провайдерами спутниковой связи.

В конце мая принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску SpaceX продемонстрировала совершение первого в мире видеозвонка через спутник Starlink. Для связи использовали два обычных смартфона, не модифицированных особым образом.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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