Путин прокомментировал ход СВО и перспективы диалога с Украиной

Путин: условия РФ для диалога с Киевом могут зависеть от ситуации "на земле"

МОСКВА, 20 июня/ Радио Sputnik. Подразделения российской армии не намерены приближаться к Харькову и готовы к любым ответным действиям ВСУ, при этом Москва не отказывается от диалога, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

"Я говорил, у нас нет цели к Харькову подходить, это тактическое направление", – цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, российские военные готовятся ко всем вариантам развития ситуации в зоне конфликта, в том числе в Харьковской области.

"Нам известно, что определенным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой опять выдавили наши подразделения на линию госграницы. Они планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США. Посмотрим, что будет происходить на самом деле", – сказал российский лидер.

Также он подчеркнул, что Россия готова продолжать диалог с Украиной.

"На основе тех договоренностей, которые, я еще раз это хочу повторить, были достигнуты в ходе непростых переговоров, полуторамесячных переговоров почти, в Стамбуле и Минске, вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной", – пояснил Путин.

Неважно, где состоятся эти переговоры, отметил президент РФ.

"Если мы тогда договорились, и стоит подпись руководителя переговорной группы, значит, что достигнутые в Стамбуле договоренности в принципе были приемлемы для украинской стороны", – указал он.

Путин также прокомментировал реакцию стран Запада на его мирные инициативы.

"Что касается реакции наших западных так называемых партнеров. Вы сказали, что я, видимо, не ждал – нет, как раз наоборот, я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе. Что будет позднее – это время покажет. Все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле. И думаю, что некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам договаривающихся сторон и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта в центре Европы", – сказал президент журналистам.

По его словам, предложения российской стороны по диалогу "лежат на столе" у всех заинтересованных сторон.

"Это уже не от нас зависит, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе, и приступят к этим переговорам. Хоть завтра. Но когда они соизволят этим заниматься – это уже их дело. Повторяю, все будет зависеть от того, что происходит в реальной жизни", – продолжил Путин.

Он подчеркнул, что российские условия для урегулирования конфликта могут меняться "в зависимости от ситуации на земле".

Президент России также сообщил, что ему неизвестно о каких-либо попытках Верховной рады Украины подавать сигналы о переговорах.

Радио Sputnik также писало, что Путин назвал важнейшую для страны задачу.