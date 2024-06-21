Войти
РИА Новости

Путин рассказал о важнейшей для России задаче

225
0
+1
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: важнейшая задача для России – отражение ударов дальнобойным оружием

МОСКВА, 20 июня/ Радио Sputnik. Важнейшая задача для России – отражение ударов дальнобойным оружием по ее территории, заявил президент РФ Владимир Путин.

Заявление он сделал на пресс-конференции во Вьетнаме.

"Для России важнейшая задача – отражать удары противника на своей территории... Наши военные ко всем возможным путям развития готовятся. Если обстрелы наших приграничных населенных пунктов будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории. Они продолжились – мы сделали то, о чем говорили", – цитирует главу государства РИА Новости.

Радио Sputnik писало, что, по словам Путина, необходимо Киеву для применения оружия большой дальности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
24.08.2009
МАКС-2009: три дня для бизнеса - успех налицо
21.08.2009
МАКС-2009: второй день работы - максимум сделок
17.07.2008
"Мотор Сич": Богуслаев идет нарасхват
26.02.2008
Истребители нон грата. Алжир меняет форму отношений с Москвой
11.12.2007
Страны Юго-Восточной Азии наращивают расходы на оборону
02.03.2007
Эксгумация РСМД
27.11.2006
США МОГУТ РАСШИРИТЬ ЧЕРНЫЙ СПИСОК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 04:59
  • 2010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.06 00:12
  • 57
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.06 22:25
  • 26
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 20.06 22:21
  • 2
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 18:46
  • 124
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 20.06 18:28
  • 12
МС-21 готовится к первому полету
  • 20.06 16:35
  • 0
Гиена Европы продолжает проводить мероприятия скрытой мобилизации
  • 20.06 15:33
  • 2
Россия в Арктике создаст системы ПВО и береговые комплексы
  • 20.06 13:53
  • 0
«Почему «непризедент» Дуда громче всех кричал на Швейцарском саммите»
  • 20.06 13:35
  • 2
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 10:05
  • 1
ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34: насколько мощным окажется производственный скачок? (Military Watch Magazine, США)
  • 20.06 10:03
  • 303
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.06 09:44
  • 1
«Аэрофлот» нацелился на получение только самолетов МС-21
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС