Путин рассказал о важнейшей для России задаче

Путин: важнейшая задача для России – отражение ударов дальнобойным оружием

МОСКВА, 20 июня/ Радио Sputnik. Важнейшая задача для России – отражение ударов дальнобойным оружием по ее территории, заявил президент РФ Владимир Путин.

Заявление он сделал на пресс-конференции во Вьетнаме.

"Для России важнейшая задача – отражать удары противника на своей территории... Наши военные ко всем возможным путям развития готовятся. Если обстрелы наших приграничных населенных пунктов будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории. Они продолжились – мы сделали то, о чем говорили", – цитирует главу государства РИА Новости.

Радио Sputnik писало, что, по словам Путина, необходимо Киеву для применения оружия большой дальности.