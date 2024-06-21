"Бояться нет необходимости". Путин успокоил Сеул после договора с Пхеньяном

Путин: у Южной Кореи нет поводов бояться договора между Россией и КНДР

МОСКВА, 20 июня/ Радио Sputnik. Российско-северокорейский договор о взаимопомощи в случае агрессии не должен беспокоить Южную Корею, если она не планирует напасть на КНДР, заявил журналистам по итогам визита во Вьетнам президент России Владимир Путин.

"Республике Корее не о чем беспокоиться, потому что наша помощь (КНДР) в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует, а значит и бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости", – цитирует Путина РИА Новости

Он отметил, что новый договор с КНДР, предусматривающий оказание взаимной помощи в случае военной агрессии, практически полностью воспроизводит предыдущее соглашение, срок действия которого истек, "поэтому тут новизны какой-то нет".

"Корейский кризис имеет такой тлеющий характер, но мы исходим из того, и надеемся на то, что и наши договоренности с КНДР будут в известной степени сдерживающим фактором для того, чтобы этот кризис не перерос в какую-то горящую фазу", – добавил российский лидер.

При этом он предостерег Сеул от возможных поставок летального оружия киевскому режиму.

"Это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи", – предупредил Путин.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении РФ.