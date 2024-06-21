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ТАСС

"Зачем нам бояться? Не лучше ли идти до конца?". Путин об эскалации со стороны Запада

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Источник изображения: Владимир Смирнов/ POOL/ ТАСС

Президент РФ отметил, что коллективный Запад все время повышает уровень эскалации в надежде, что Россия испугается и потерпит стратегическое поражение на поле боя

ХАНОЙ, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, что коллективный Запад все время повышает уровень эскалации в надежде, что Россия испугается и потерпит стратегическое поражение на поле боя, задал риторический вопрос: зачем бояться и не лучше ли в таком случае идти до конца?

"Действительно, мы это видим, наблюдаем, они [коллективный Запад] все время повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся, - объяснил российский лидер. - Но в то же время они говорят о том, что они хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Это означает конец тысячелетней истории российского государства - я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?".

"Это элементарная формальная логика, курс которой мне недолго - по-моему, полгода там у нас преподавалась формальная логика в университете - [преподавался], и я хорошо об этом помню, и помню даже преподавателя, который нам читал этот курс", - отметил Путин. Поэтому, по его словам, те, кто думает, что Россия испугается и позволит положить конец своей государственности, "совершают очередную большую ошибку". 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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