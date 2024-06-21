"Меряют не штуками, а тоннами". Военный эксперт о поставках снарядов ВСУ

Эксперт Дрозденко назвал фактор, от которого зависит поставка ВСУ боеприпасов
Фактор, от которого зависят запланированные поставки Украине немецких снарядов, назвал в эфире радио Sputnik главный редактор портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.
Немецкий концерн Rheinmetall сообщил о получении рекордного заказа на поставку боеприпасов калибра 155 мм на сумму до 8,5 миллиардов евро.
Уточняется, что главным покупателем будет бундесвер, часть полученных боеприпасов будет затем передана Украине. Также в заказе участвуют Дания, Нидерланды и Эстония.
Первые поставки в рамках контракта будут осуществлены в начале 2025 года. Со второго года производства предполагается достичь объема выпуска в 100 тысяч боеприпасов в год, затем планируется его увеличить до 200 тысяч в год, сказано в сообщении на сайте концерна.
В эфире радио Sputnik главный редактор портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко прокомментировал объявленные объемы производства.
В то же время, по его словам, не следует недооценивать объемы поставок снарядов ВСУ – Германия не единственная страна, которая их планирует.
Попадут ли на Украину эти снаряды, зависит от дальнейшего развития событий, продолжил эксперт.