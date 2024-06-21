"Меряют не штуками, а тоннами". Военный эксперт о поставках снарядов ВСУ

Поддоны со 155-мм снарядами на военном складе в штате Кентукки, США.

Эксперт Дрозденко назвал фактор, от которого зависит поставка ВСУ боеприпасов

Фактор, от которого зависят запланированные поставки Украине немецких снарядов, назвал в эфире радио Sputnik главный редактор портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

Немецкий концерн Rheinmetall сообщил о получении рекордного заказа на поставку боеприпасов калибра 155 мм на сумму до 8,5 миллиардов евро.

Уточняется, что главным покупателем будет бундесвер, часть полученных боеприпасов будет затем передана Украине. Также в заказе участвуют Дания, Нидерланды и Эстония.

Первые поставки в рамках контракта будут осуществлены в начале 2025 года. Со второго года производства предполагается достичь объема выпуска в 100 тысяч боеприпасов в год, затем планируется его увеличить до 200 тысяч в год, сказано в сообщении на сайте концерна.

В эфире радио Sputnik главный редактор портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко прокомментировал объявленные объемы производства.

"В таких боевых действиях, как эти, боеприпасы меряют не штуками, а тоннами. Несколько тысяч уходят в течение одного дня. А если, допустим, наступление, то тысяч 15 может уйти и больше – в зависимости от того, какие боевые действия ведутся", – отметил военный эксперт.

В то же время, по его словам, не следует недооценивать объемы поставок снарядов ВСУ – Германия не единственная страна, которая их планирует.

"Курочка по зернышку – там 100 тысяч, в Чехии 40 тысяч и так далее", – сказал Дрозденко.

Попадут ли на Украину эти снаряды, зависит от дальнейшего развития событий, продолжил эксперт.

"Передадут или не передадут Украине – это зависит от того, какая будет ситуация на линии боевого соприкосновения на тот момент, то есть в 2025 году", – добавил Дмитрий Дрозденко.