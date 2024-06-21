Yonhap: у Южной Кореи есть варианты для Украины, помимо поставок летального вооружения

По данным агентства, речь может идти о противоракетных комплексах и инженерных машинах для расчистки минных заграждений

СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Республика Корея намерена на некоторое время сохранить "стратегическую неопределенность" в вопросе поставок на Украину: речь может идти об оружии и нелетальном военном оборудовании. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации президента.

"Есть различные варианты, будь то летальное или нелетальное вооружение. Есть много высокоточного вооружения, которое не относится к обычному летальному оружию. Есть вещи, которые не понравятся России, но не относятся к летальному оружию", - сказал источник агентства.Yonhap в связи с этим приводит предположения, что речь может идти о противоракетных комплексах и инженерных машинах для расчистки минных заграждений.

Начальник управления национальной безопасности президентской администрации Чан Хо Чжин ранее проинформировал, что правительство Республики Корея планирует провести повторное рассмотрение вопроса о поставках оружия на Украину.

Интерпретации договора РФ и КНДР

Источник агентства также прокомментировал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. "Хоть он и не достиг уровня договора 1961 года, но, как кажется, близок к военному союзу", - считает источник. Он обратил внимание на дополнительное условие в пункте о военной помощи в виде "соответствия 51-й статье Устава ООН, законодательству РФ" и КНДР. Этого не было в договоре 1961 года. Поэтому собеседник агентства допускает, что это можно и не рассматривать как "автоматическое военное вмешательство".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала сказал, что только потенциальный агрессор может быть против пункта о военной помощи в случае оборонительной войны.

Неназванный представитель администрации президента Южной Кореи также прокомментировал возможность контактов с Россией в связи с новым договором. "Если потребуется, то, наверное, нужно будет попробовать выслушать позицию российской стороны", - добавил он.

Накануне Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в случае войны в результате агрессии против одной из сторон. 16 июня в эфире телеканала Yonhap News TV Чан Хо Чжин сказал, что Республика Корея проинформировала Россию о том, что "нельзя пересекать определенные линии". Телеканал YTN предположил, что речь могла идти о положениях, которые "можно интерпретировать как автоматическое военное вмешательство" в случае войны.