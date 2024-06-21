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Интерфакс-АВН

Путин не исключает поставки высокоточного оружия КНДР

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Искандер
Удар ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер".
Источник изображения: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Ханой. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает поставок высокоточного оружия КНДР, и отметил, что в дальнейшем Россия может по примеру западных стран, поставляющих оружие Украине, заявить, что не контролирует дальнейшее использование этих вооружений.

"Те, кто поставляет это оружие (высокоточное оружие западного производства, которое используется Украиной для обстрелов Белгорода) считают, что они с нами не воюют, но я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея ввиду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, и я этого не исключаю", - сказал Путин журналистам в четверг.

"Западники поставляют оружие Украине и говорят, а мы здесь дальше ничего не контролируем, и не важно, как они применяются. И мы так же можем сказать, поставили кому-нибудь что-нибудь, и дальше мы ничего не контролируем", - сказал президент РФ.

Отвечая на вопрос, можно ли считать применение такого оружия Украиной для ударов по Белгороду актом агрессии, Путин отметил, что это требует дополнительного исследования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
КНДР
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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