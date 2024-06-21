Иванова уволили с должности замминистра обороны из-за утраты доверия

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы.

"Госслужба": Тимура Иванова уволили с должности замминистра из-за утраты доверия

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Тимур Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны РФ в связи с утратой доверия, следует из записи в реестре правительственном портала "Госслужба".

В реестре Иванов указан как лицо, уволенное "в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения". Указано, что Иванов нарушил пункт 1.1 части 1 статьи 37 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации". В качестве основания для увольнения в этом пункте прописана утрата доверия к гражданскому служащему "в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции".

Обвиняемый во взяточничестве Иванов освобожден от должности замминистра, ранее сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев.

Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Адвокат Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.