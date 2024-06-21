Войти
ТАСС

Источник сообщил о начале ремонта на АПЛ спецназначения "Лошарик"

218
0
0
Возможная конструкция АС-31 "Лошарик"
Возможная конструкция АС-31 "Лошарик".
Источник изображения: Изображение: @CovertShores

По словам источника, он продлится еще минимум три года из-за необходимости демонтажа аварийного отсека субмарины

КРОНШТАДТ, 20 июня. /ТАСС/. Ремонт атомной подводной лодки (АПЛ) спецназначения АС-31 (неофициально - "Лошарик") начался на "Севмаше" и продлится еще минимум три года из-за необходимости демонтажа аварийного отсека субмарины. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах Международного военно-морского салона "Флот-2024".

"После дополнительных обследований прочного корпуса подлодки и сферы, где находился центральный пост и главный источник пожара, принято решение о частичном вскрытии прочного корпуса и демонтаже аварийного отсека для исключения возможных рисков безопасности экипажа, работы продлятся минимум три-четыре года. Работы по вскрытию корпуса и демонтажу отсека уже начались", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ожидалось, что "Лошарик" выйдет на испытания в начале лета 2024 года. По данным другого собеседника агентства, предполагалось, что после ремонта, связанного с произошедшей на АПЛ аварией, ее титановый прочный корпус не пострадал и она сохранит возможность погружения на 6 тыс. м.

Третий источник ТАСС ранее сообщил, что по состоянию на начало 2023 года на лодку была загружена новая активная зона реактора, шли монтаж и наладка новейшего гидроакустического, навигационного и специального оборудования взамен поврежденных или уничтоженных при пожаре. Завершить работы намечалось в конце 2024 года, после чего примерно в течение года должны были быть проведены испытания аппарата.

Пожар на АПЛ АС-31 случился 1 июля 2019 года. Он унес жизни 14 моряков-акванавтов. Реактор при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в Центр судоремонта "Звездочка", где была проведена операция по выгрузке активной зоны реактора. Подводную лодку АС-31 из-за специфической формы внутреннего корпуса - соединенных между собой нескольких титановых сфер - неофициально стали называть "Лошарик". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Севмаш
Похожие новости
21.12.2006
В России планируется создать три судостроительных холдинга - Сергей Иванов
12.12.2006
Сроки выполнения контракта по авианосному крейсеру ВМС Индии отстают от графика - итог проверки
29.11.2006
"Севмашпредприятие" приступило к разделке очередной стратегической субмарины типа "Акула"
27.11.2006
Атом для Индонезии. Юдхойоно едет в Москву за $1 млрд
15.11.2006
Кредиты для «оборонки»
30.10.2006
Новейшая стратегическая подводная лодка "Юрий Долгорукий" войдет в боевой состав ВМФ России в 2008 году - главком
11.09.2006
ПЛАРБ проектов 955 и 955А станут боевым ядром морских стратегических ядерных сил России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 04:59
  • 2010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.06 00:12
  • 57
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.06 22:25
  • 26
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 20.06 22:21
  • 2
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 18:46
  • 124
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 20.06 18:28
  • 12
МС-21 готовится к первому полету
  • 20.06 16:35
  • 0
Гиена Европы продолжает проводить мероприятия скрытой мобилизации
  • 20.06 15:33
  • 2
Россия в Арктике создаст системы ПВО и береговые комплексы
  • 20.06 13:53
  • 0
«Почему «непризедент» Дуда громче всех кричал на Швейцарском саммите»
  • 20.06 13:35
  • 2
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 10:05
  • 1
ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34: насколько мощным окажется производственный скачок? (Military Watch Magazine, США)
  • 20.06 10:03
  • 303
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.06 09:44
  • 1
«Аэрофлот» нацелился на получение только самолетов МС-21
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС