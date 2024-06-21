Источник сообщил о начале ремонта на АПЛ спецназначения "Лошарик"

По словам источника, он продлится еще минимум три года из-за необходимости демонтажа аварийного отсека субмарины

КРОНШТАДТ, 20 июня. /ТАСС/. Ремонт атомной подводной лодки (АПЛ) спецназначения АС-31 (неофициально - "Лошарик") начался на "Севмаше" и продлится еще минимум три года из-за необходимости демонтажа аварийного отсека субмарины. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах Международного военно-морского салона "Флот-2024".

"После дополнительных обследований прочного корпуса подлодки и сферы, где находился центральный пост и главный источник пожара, принято решение о частичном вскрытии прочного корпуса и демонтаже аварийного отсека для исключения возможных рисков безопасности экипажа, работы продлятся минимум три-четыре года. Работы по вскрытию корпуса и демонтажу отсека уже начались", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ожидалось, что "Лошарик" выйдет на испытания в начале лета 2024 года. По данным другого собеседника агентства, предполагалось, что после ремонта, связанного с произошедшей на АПЛ аварией, ее титановый прочный корпус не пострадал и она сохранит возможность погружения на 6 тыс. м.

Третий источник ТАСС ранее сообщил, что по состоянию на начало 2023 года на лодку была загружена новая активная зона реактора, шли монтаж и наладка новейшего гидроакустического, навигационного и специального оборудования взамен поврежденных или уничтоженных при пожаре. Завершить работы намечалось в конце 2024 года, после чего примерно в течение года должны были быть проведены испытания аппарата.

Пожар на АПЛ АС-31 случился 1 июля 2019 года. Он унес жизни 14 моряков-акванавтов. Реактор при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в Центр судоремонта "Звездочка", где была проведена операция по выгрузке активной зоны реактора. Подводную лодку АС-31 из-за специфической формы внутреннего корпуса - соединенных между собой нескольких титановых сфер - неофициально стали называть "Лошарик".