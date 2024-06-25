Разворот России на юго-восток стал кошмаром для Запада

Россия возвращает себе влияние и политический вес в Юго-Восточной Азии, и это представляет угрозу для интересов коллективного Запада. Таков лейтмотив реакции мировых СМИ на два важнейших государственных визита Владимира Путина — в КНДР и СРВ, иначе говоря — Северную Корею и Вьетнам. Особый символизм поездка российского лидера приобретает потому, что обе страны с начала 1950-хх служат ярчайшими примерами противостояния России и Запада, прежде всего Америки, и ее оглушительного поражения.

"Связи Вьетнама и России насчитывают десятилетия и завязались еще в советские времена. Ханой отвергает критику Запада в адрес Путина, который в последний раз посещал Вьетнам в 2017 году, когда там проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, — отмечает агентство Bloomberg. — Посольство США в Ханое в своем заявлении в понедельник заявило, что "ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и позволять ему нормализовывать свои злодеяния иным образом"".

Вот это "посольство США заявило" особенно умиляет. В Вашингтоне никак не привыкнут, что грозные окрики посольств, читай — региональных штаб-квартир ЦРУ, давно ни у кого не вызывают священного трепета. Сегодня для того, чтобы кто-то прислушался к мнению Белого дома, вовсе не достаточно возмущенной цидульки из посольского кабинета. Нужны гораздо более веские доводы, которых у Америки не осталось — или полная зависимость местных политиков от заокеанских командиров, которую удалось навязать Европе.

А вот Вьетнам и тем более Северная Корея давно перестали обращать внимание на недовольство США. Ханой пока еще сохраняет разумную привычку к многовекторности, приобретенную после разрушения его главного союзника — Советского Союза, и потому старается ни с кем не конфликтовать. Зато КНДР, последние три с лишним десятилетия жившая в полной политической и экономической изоляции, просто плевала на выходки Вашингтона. Пхеньян не испугается и начала боевых действий, если южнокорейским воякам придет в голову послушаться приказа из Америки.

Именно поэтому тональность западных комментариев по поводу первых визитов Владимира Путина после начала нового президентского срока (выбор стран демонстративно показателен!) иная, чем во всех остальных случаях. Обозреватели из Америки и Европы сегодня не орут на весь свет о "недопустимых дипломатических ошибках", отлично понимая, что к ним никто не прислушается и им не поверит. Наступив себе на горло, они цедят скупые слова насчет заключенных между Москвой и ее партнерами договоров, новых контрактов, новых проектов и новых возможностей трех стран.

Возможности эти действительно велики. Скажем, тот же Bloomberg пишет, что "В 2019 году Китай неоднократно направлял корабли береговой охраны и исследовательские судна к энергетическому блоку у побережья Вьетнама, которым управляет российская государственная компания "Роснефть". В прошлом году государственная нефтегазовая группа PetroVietnam велела испанской Repsol прекратить работы над проектом у южного побережья страны. Эксперты Bloomberg назвали это "неожиданной капитуляцией перед геополитическим давлением со стороны Китая"". Забывая упомянуть, что разработка нефти на вьетнамском шельфе избавляет Россию от необходимости возить ее танкерами из своих портов, то есть служит очередным гвоздем в крышку гроба западных санкций.

Еще больше возможностей для России открывает подписанный с Северной Кореей договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. "По мнению китайских экспертов, сближение России и Северной Кореи вполне ожидаемо, — пишет китайская Global Times, — давняя стратегия США и их союзников по изоляции и подавлению этих двух стран автоматически подтолкнула их к совместной работе по борьбе с общей угрозой со стороны возглавляемых Америкой альянсов, будь то в Европе или в Северо-Восточной Азии. Сотрудничество Москвы и Пхеньяна, несомненно, добавит головной боли тем, кто принимает решения в Белом доме".

Очевидно, что перспективы расширения сотрудничества России с Вьетнамом не так настораживают Запад, как ее дружба с КНДР. Причина проста: именно Северная Корея, заплатив за это высокую цену, сумела в условиях полной изоляции создать вооружение, пугающее США и их южноазиатских сателлитов. Наличие мощной научно-промышленной базы, не разбазаренной, как в России в "святые девяностые", а бережно сохраненной и расширенной, делает Северную Корею опасным противником — и отличным партнером в сфере военно-технического сотрудничества.

Причем не только для России, но и для Китая. Вернее, для них обоих. КНДР — идеальная площадка для разработки новых видов вооружений и их производство. Давно избавившаяся от всякого иностранного присутствия, Северная Корея способна обеспечить полную закрытость подобных работ.

Это большая головная боль для Америки: она совершенно не представляет, что на самом деле происходит в КНДР. А значит, переоценивает исходящую оттуда опасность. И не зря. За последнее десятилетие США получили несколько болезненных уроков от России, недооценив ее реальные возможности в области военной промышленности и науки.

Опасения Вашингтона находят яркое выражение в комментариях по поводу визита Владимира Путина в КНДР. Вот характерный пример. "Визит Путина в Северную Корею отвечает целям лидеров обеих стран. Они хотят извлечь выгоду из этой встречи и при этом вывести Запад из равновесия, говорят аналитики, — пишет The Wall Street Journal. — Что касается Вашингтона, военное сотрудничество между двумя его авторитарными противниками увеличивает вероятность затяжных региональных конфликтов, а также сулит чрезмерную нагрузку на американский военный потенциал".

Конечно, сулит! Гонка вооружений — это инструмент, эксклюзивных прав на который у Вашингтона нет и не будет. Сегодня Америка переживает то же, что испытывал по ее вине поздний СССР: перенапрягает промышленность, пытаясь срочно найти ответ на все новые угрозы геополитических противников. Только этих противников теперь гораздо больше одного, как было во времена "холодной войны". И они связаны между собой прочнее, чем когда-то страны Варшавского договора или соцлагеря.

Важно понимать, что БРИКС+ это сообщество суверенных государств, имеющих разные взгляды на пути развития и отстаивающих в первую очередь свои экономические и национальные интересы. При этом у стран глобального Юга есть несомненная общая цель. Но их общность основывается не на марксистском учении, а на стремлении защитить свой суверенитет и многовекторность развития мира. Тогда как США с помощью основных инструментов влияния — НАТО и G7 — готовят им совершенно иное, катастрофическое будущее.

Стоит отметить в этой связи, что на первом месте на переговорах Владимира Путина с корейским лидером Ким Чен Ыном и вьетнамским президентом То Ламом стоят чисто экономические вопросы. Понятно, почему: стараниями авторов санкционных войн — США — весь мир давно понял, что экономика есть основа сопротивления заносчивому гегемону. При этом никто ни в Москве, ни в Пхеньяне, ни в Ханое не скрывает, что восстановление тесных союзнических отношений носит военный характер.

Все попытки подменить их оборонительную направленность наступательной бессмысленны. Со времен окончания Великой Отечественной войны ни СССР, ни его прямой наследник — Россия — не начинали боевых действий первыми. Даже СВО стало всего лишь следствием подготовки нападения со стороны Запада. Но привычка выдавать собственные грехи за чужие который раз подводит Америку и ее сателлитов — и обнажает их истинные намерения.

Антон Трофимов