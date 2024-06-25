США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS

Поставки ракет другим странам придется отложить, но заказчики все равно получат вооружения, отметили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение передавать все производимые в настоящее время системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS Украине. Об этом сообщил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Власти Соединенных Штатов приняли трудное, но необходимое решение изменить приоритет запланированных на ближайшее время поставок военной техники, в частности Patriot и NASAMS, в другие страны и вместо этого отправить их на Украину", - сказал он.

"Мы собираемся изменить приоритеты поставок этих экспортных товаров, чтобы ракеты, сходящие с производства, теперь направлялись на Украину. Это позволит нам обеспечить Украину ракетами, необходимыми ей для поддержания запасов, и это ключевой момент войны, поскольку мы вновь приближаемся к концу лета и началу осени", - объяснил чиновник.

Кирби уточнил, что в результате принятого американскими властями решения поставки ракет другим странам придется отложить, однако заверил, что заказчики все равно получат вооружения. "Просто сроки поставок теперь будут немного сдвинуты. Конечно, мы проинформировали все страны, которых это коснется, о том, что мы пойдем на такой чрезвычайный шаг и что сделаем все возможное, чтобы свести к минимуму негативные последствия для затронутых стран", - сказал он.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон считает эту меру лучшим вариантом дальнейшей военной поддержки Украины на данный момент. "Более широкое послание России очень ясно: если вы думаете, что сможете пересидеть Украину, пересидеть тех, кто поддерживает Украину, вы просто ошибаетесь", - заявил он, подчеркнув, что США намерены предоставить Киеву все критически необходимые средства ПВО.