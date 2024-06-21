Почему «непрезидент» Дуда громче всех кричал на Швейцарском саммите.

Печально прославившийся на прошлых выходных в швейцарском Бюргенштоке саммит по Украине ещё до своего открытия начал «обрастать» всевозможными эпитетами и, что закономерно, большинство из них – нелестные. Самая распространённая характеристика – «провальный», потому что без участия России, а диапазон остальных оказался слишком велик для перечисления. Достаточно сказать, что в линейке определений присутствовали выражения от вполне лояльных, таких как «абсолютно бесполезное и бесперспективное мероприятие», до унизительного «полный пшик». Тем не менее, сложно удержаться, и со своей стороны хочется добавить ещё один – «праздник непослушания».

Посудите сами – Россию не позвали, Китай сам не приехал – сделал вид, что его это вообще не касается, отсутствовал и президент США Джо Байден. В свою очередь страны БРИКС демонстративно отказались от участия, также демонстративно туда не поехали и представители Глобального Юга, которые сегодня противостоят странам «цивилизованного» Запада. Не было на «саммите мира» даже генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. То есть, мероприятие прошло при полном отсутствии мировых центров силы, чем в первую очередь и воспользовались американские вассалы, не ощутив «ошейника» и почувствовав безнаказанность.

Как утверждают компетентные источники, воинственная риторика присутствовавших на саммите представителей коллективного Запада соответствовала роли непримиримых борцов за мир, готовых воевать «до последнего украинца». Вице-президент США Камала Харрис (номинальная замена «Сонного Джо»), раскритиковала мирные предложения Владимира Путина и требовала немедленно вернуть Украине «вывезенных в Россию детей». Её поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая убеждена, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, а заморозка конфликта недопустима.

Но самым «смелым» заявлением отличился польский президент. Помимо оскорблений в адрес России и диких предложений по обустройству её будущего, Анджей Дуда обрушился ещё и на Беларусь, обвинив её в полном подчинении Москве. Нападки на Минск со стороны верного пса «вашингтонского режима» касались не только «соучастия в агрессии», но и каких-то «гибридных атак». «Хочу напомнить всем, что он не только позволил российской армии атаковать Украину с территории Беларуси, но и инициировал серию гибридных атак на страны Балтии и восточные границы Польши – атаки, продолжающиеся уже третий год», – заявил Дуда, «обличая» президента Беларуси в придуманных варшавскими чиновниками грехах.

Возможно, пан Анджей назвал «гибридными атаками» безуспешные попытки беженцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии попасть через Польшу, Литву и Латвию в Евросоюз, куда их в своё время пригласила Ангела Меркель? Тогда причём здесь Беларусь и её президент?

В своё время вследствие войн, развязанных коалициями западных стран (в которых Польша также принимала участие), была полностью уничтожена государственность в Сирии, Ираке, Афганистане и Ливии. Тысячи людей потеряли свои дома и возможность проживать в своей стране. Естественно, что получив «официальное» приглашение от канцлера Германии, обездоленные беженцы двинулись в ЕС. То, что свой путь в Европу они избрали через Беларусь – это их личное дело. А вот то, что на польской границе их встретили водомётами, резиновыми дубинками и слезоточивым газом (а в последующем и боевыми патронами), – заслуга исключительно польского президента Дуды.

Говоря о «соучастии Беларуси в агрессии», польский президент, наверное, «забыл» о тысячах польских военных, которые под видом наёмников уже два года воюют (и погибают) на Украине, на стороне фашиствующего режима Зеленского. А факт массовой поставки различных вооружений на Украину для киевского режима – это предмет особой гордости Варшавского политбомонда.

Относительно обвинений белорусского военно-политического руководства в полном подчинении Москве и фактическом захвате Россией Беларуси даже объяснять или опровергать ничего не нужно. Достаточно вспомнить расхожую фразу «Переложить с больной головы на здоровую», которой, по всей видимости, как рекомендацией воспользовался Дуда, и процитировать популярного польского публициста и писателя Томаша Грыгуча.

«Вы знаете, к сожалению, можно говорить, что сущность политической борьбы в Польше сводится к тому, что и ПиС, и «Гражданская коалиция» пытаются лучше выглядеть в глазах посла Америки Марка Бжезинского, который фактически и является президентом Польши», – рассказал в одном из своих интервью Томаш Грыгуч. «Непризедент Дуда» – такой эпитет широко используют в Польше», – продолжил публицист. «Он не руководит, он только фигурант. Политические решения рождаются в Госдепе США и передаются по телефону. Марк Бжезинский не должен никуда ехать, он по телефону передаёт распоряжения госслужащим в Варшаве», – добавил писатель.

Здесь дополнить нечего. Лучше и правдивее, чем поляки, живущие в Польше, о нынешнем польском руководстве никто не расскажет.

Возвращаясь к «Празднику непослушания», можно сказать, что «шалость удалась» (прямо как у Джоан Роулинг). Организаторы потратили кругленькую сумму, чтобы собрать участников мероприятия и обеспечить им комфортное проживание в Швейцарии. Во время «саммита» было выпито сотни литров кофе, съедена тонна пирожных и других вкусностей, западные политические функционеры накричались и наобзывались, а потом разъехались. В результате данное мероприятие ничем Украине не помогло. А отзыв подписей под итоговой резолюцией целым рядом участников после завершения этого комичного действа стал позорным клеймом для его инициаторов.

Владимир Вуячич