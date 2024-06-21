Гибридный стелс-двигатель Rolls-Royce сделает бронетехнику НАТО гораздо менее заметной

Двигатель Rolls-Royce

Как оказалось, стелс-технологии, широко используемые при создании современных боевых самолетов и кораблей, могут быть востребованы и для повышения скрытности бронетехники.

На выставке Eurosatory в Париже дочка британской компании Rolls-Royce представила концепт гибридного дизельного двигателя, изготовленного с использованием стелс-технологии.

Двигатель Rolls-Royce

Концепт — это 10-цилиндровый вариант двигатель серии 199, который используется НАТО и является наиболее продаваемым танковый двигатель в своем классе. Мощность гибридного привода — 1100 кВт (1475 л. с.). Аккумуляторно-электрический привод также будет питать энергией перспективные системы вооружения, включая боевые лазеры. Технология стелс добавит бронетехнике малозаметность и малошумность при нахождении в укрытии с выключенным двигателем, когда системы танка работают от аккумулятора, а не от работающего на холостом ходу двигателя. Еще одно преимущество — благодаря индивидуальному глушителю Rolls-Royce на низких скоростях двигатель работает тише, а на более высоких включение электропривода в сочетании с дизельным увеличивает ускорение.

Александр Агеев