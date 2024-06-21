Минобороны Германии планирует закупить 105 новейших танков Leopard-2A8

ЦАМТО, 20 июня. Минобороны Германии планирует заключить контракт с франко-германским концерном KNDS на производство для бундесвера 105 ОБТ Leopard-2A8, стоимость которых составит около 3 млрд. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает издание Spiegel со ссылкой на документ ведомства.

"Министр обороны Борис Писториус, несмотря на проблемы с финансированием хочет заключить еще один крупный контракт на модернизацию бундесвера", – пишет издание со ссылкой на документ, который ведомство намерено внести на согласование в бюджетный комитет бундестага. Из него следует, что Минобороны планирует заключить с KNDS контракт на поставку до 2030 года 105 танков Leopard-2A8 за 2,93 млрд. евро. Также в документе отмечается, что поставка танков покроет нужды размещенной в Литве бригады бундесвера.

На данный момент немецкая армия располагает 310 танками Leopard различных модификаций.