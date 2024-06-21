ОАК развивает сотрудничество с белорусскими предприятиями по программе Ту-214

Компания «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации намерена развивать кооперационные связи по программе Ту-214 с белорусскими партнерами, в частности с Минским заводом гражданской авиации.

В связи с перспективой увеличения объемов выпуска планируется освоить производство ряда номенклатуры деталей и осуществлять покраску Ту-214 на мощностях белорусских партнеров. Напомним, в ходе недавнего визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на предприятие ОАК обсуждались вопросы наращивания кооперации с предприятиями республики.

В рамках развития сотрудничества «летающая лаборатория» Ту-214 производства Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала АО «Туполев» совершила перелет в Минск. В состав летного экипажа вошел управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

На Минском заводе гражданской авиации №407 самолет будет покрашен в новую ливрею, оформленную в соответствии с актуальным фирменным стилем ОАК. Воздушные суда, носящие эту ливрею, формируют единую линейку гражданских самолетов ОАК, которые в ближайшие годы сформируют основу парка российских авиакомпаний.

После окраски самолету предстоит пройти дооснащение. До конца года на этой «летающей лаборатории» будут проходить работы по замене импортных комплектующих изделий, компонентов и систем на отечественные. Самолет имеет все необходимые сертификаты и соответствует международным стандартам безопасности.

«Минский завод гражданской авиации №407 – наш давний надежный партнер. На протяжении многих лет мы тесно сотрудничаем по направлениям ремонта и модернизации самолетов Ту-134. Сейчас мы выходим на новый этап наших взаимоотношений – сотрудничество по самолетам Ту-214», – сообщил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.