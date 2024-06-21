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РИА Новости

Главком ВМФ рассказал об испытаниях атомного крейсера "Адмирал Нахимов"

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Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Ласточкин

Главком ВМФ: испытания атомного крейсера "Адмирал Нахимов" начнутся в 2024 году

КРОНШТАДТ, 20 июн - РИА Новости. Испытания атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", вооруженного "Цирконами", начинаются в августе и планируется завершить в следующем году, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

"Перспектива понятна, корабль находится на завершающем этапе строительства. Этот год - начало испытаний корабля. Испытания главной энергетической установки и других агрегатов начнутся в августе этого года. Сомнений в этом нет. По факту это новый корабль", - сказал Моисеев на полях международного военно-морского салона в Кронштадте.

Он отметил, что корабль прошёл глобальную модернизацию, завершить испытания планируется в 2025 году.

"У него будет новое вооружение - ракетное, радиотехническое, связь, и "Циркон" тоже", - добавил главком.

Крейсер "Адмирал Нахимов" относится к проекту 1144.2 (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class) и является самым крупным надводным кораблем в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Оснащен ядерной энергетической установкой. Предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.

Построенный в конце 1980-х годов, он проходил службу в составе Северного флота, в конце 1990-х был отправлен на ремонт. Работы по возвращению крейсера в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году. "Адмирал Нахимов" проходит модернизацию на "Севмаше" в Северодвинске.

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Страны
Россия
Компании
Севмаш
Проекты
1144 Орлан
NATO
СФ
Ядерный щит
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