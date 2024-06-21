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ТАСС

Guardian: Нидерланды пообещали передать Украине истребители F-16 уже летом

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Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен также заявила, что разрешение на удары по территории РФ повысит эффективность военных действий Киева

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Украина уже этим летом сможет получить обещанные ей Нидерландами истребители F-16. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителей Минобороны западноевропейской страны.

"Примерно к этому лету [поставки] наладятся", - приводит британская газета The Guardian слова командующего ВВС Нидерландов генерала Арно Сталлманн. Он добавил, что обучать украинских пилотов оказалось непросто и для "эффективного обслуживания самолетов нужно хорошо подготовить не только пилотов, но и обслуживающий персонал. Генерал отметил, что на каждый самолет нужно обучить около 10 человек, в том числе двух пилотов.

Сроки поставок истребителей подтвердила и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, добавив, что Нидерланды со своей стороны "тоже хотят поставить их (самолеты - прим. ТАСС) как можно скорее".

Министр высказалась и о возможности ударов по территории России с помощью истребителей. "Разрешение Украине использовать оружие через границу повышает эффективность ее военных действий", - сказала Оллонгрен. Как утверждают источники газеты на Украине, истребители F-16 нужны Киеву для защиты воздушного пространства Харькова.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Нидерланды, Дания, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки Leopard. 

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Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
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