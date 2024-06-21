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ТАСС

Путин призвал развивать с Вьетнамом сотрудничество в космосе

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © Алексей Дружинин/ ТАСС

По словам президента РФ, необходимо обеспечить безопасность стран - развивать инженерное дело, исследования в сфере космического пространства, современные средства вооружения

ХАНОЙ, 20 июня. /ТАСС/. Россия и Вьетнам должны думать о развитии сотрудничества в сфере освоения космоса, заявил президент РФ Владимир Путин.

В рамках своего визита во Вьетнам Путин встретился с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов. Один из них поинтересовался у президента, какие перспективные направления сотрудничества есть у России и Вьетнама.

"Мы должны обеспечить безопасность наших стран. А это значит, мы должны подумать <...> о современных средствах вооружений, в том числе и на новых физических принципах. А это значит, что мы должны развивать инженерное дело, готовить специалистов. Это значит, что мы должны с вами думать о развитии наших исследований в сфере космического пространства, освоения космоса, причем не ближайшего - дальнего космоса. У нас очень много направлений для совместной работы", - заявил Путин.

Он добавил, что страны сегодня плотно сотрудничают, в том числе в энергетике.

"Но, если мы говорим о перспективах нашего взаимодействия на более отдаленную историческую перспективу, надо смотреть за горизонт и выстраивать наши исследования именно по этим важнейшим направлениям, от результатов которых будет зависеть будущее не только будущее наших экономик, но и суверенитет наших государств. Вот это все должно быть в центре нашего внимания", - подчеркнул Путин. 

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Страны
Вьетнам
Россия
Персоны
Путин Владимир
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