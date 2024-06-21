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Источник раскрыл сроки начала испытаний головного УДК проекта 23900

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Первый универсальный десантный корабль (УДК) проекта 23900 "Иван Рогов", производство которого продолжается на керченском судостроительном заводе "Залив", будет готов к заводским и ходовым испытаниям до конца 2027 года. Об этом сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли на полях Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" в Кронштадте.

"УДК "Иван Рогов" будет полностью готов к циклу заводских и ходовых испытаний в море до конца 2027 года. Работы на заказе ведутся согласно утвержденному графику, без каких-либо критических сбоев. У нас есть уверенность, что корабль будет сдан заказчику осенью 2028 года", – сказал собеседник агентства, отметив, что базовый проект УДК за время формирования корпуса не успел претерпеть каких-либо принципиальных изменений.

Предполагаемый облик УДК проекта 23900

Википедия


По словам источника, кроме базирования группировки морских вертолетов, на УДК будет функционировать интегрированный пункт управления ударными и разведывательными беспилотными летательными аппаратами вертолетного типа, а также безэкипажными катерами и подводными дронами.

По оценке собеседника ТАСС, беспилотники на борту УДК будут призваны обеспечивать огневую поддержку морского десанта в зоне его высадки и при проведении спецопераций, обнаруживать и гарантированно уничтожать малозаметные и быстроходные плавсредства противника.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Напомним, что Минобороны России заключило контракт на строительство двух УДК стоимостью около 100 млрд рублей в мае 2020 года. Закладка двух кораблей проекта 23900 состоялась 20 июля 2021 года в присутствии президента РФ Владимира Путина.

Головной вертолетоносец обещали ввести в строй в 2028 году.

По последней информации, водоизмещение каждого УДК составит до 40 тысяч тонн. Один корабль проекта 23900 сможет транспортировать до 1 тысячи морпехов и 16 вертолетов. Доковая камера рассчитана на четыре десантных катера.

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