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ЦАМТО

ЦАМТО: договор с КНДР позволяет Пхеньяну направить кадровых военных на СВО

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Флаг КНДР
Флаг КНДР.
Источник изображения: AP Photo/Jon Chol Jin

ЦАМТО, 20 июня. Подписанный с КНДР договор на фоне действий Украины и стран Запада, собирающихся поставить Киеву истребители четвертого поколения, позволяет Северной Корее направить кадровых военных для участия в спецоперации.

Об этом в интервью РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Данная ситуация в зоне СВО с точки зрения норм международного права и устава ООН однозначно может быть квалифицирована как акт вооруженной агрессии в отношении Российской Федерации, а следовательно, указанный выше упомянутый пункт российско-северокорейского договора подразумевает, в том числе, и оказание Пхеньяном соответствующей военной и военно-технической помощи Москве", – сказал И.Коротченко.

Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, подписанный в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина 19 июня. Он, в частности, предполагает оказание "военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами" в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.

"Исходя из этого возможное присутствие и участие в боевых действиях на стороне российской армии регулярных частей КНДР может рассматриваться как легитимный и соответствующий нормам международного права и устава ООН вариант выполнения Пхеньяном обязательств, взятых на себя по соответствующему договору", – добавил он.

Директор ЦАМТО отметил, что, в соответствии с новым документом, может быть предоставлена поддержка и в любой другой форме, в том числе в виде поставки боеприпасов и систем вооружений.

"Разумеется, это экспертная оценка возможных вариантов реализации соответствующего договора. Финальное решение и конкретные форматы выполнения взаимных обязательств являются прерогативой принятия соответствующих военно-политических решений лидерами двух наших государств", – подчеркнул И.Коротченко.

По его словам, действия Запада и Украины можно классифицировать как агрессию. Он отметил, что в соответствии с Конституцией РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области в их прежних административных границах теперь являются неотъемлемой частью территории России. Таким образом, на части новых российских территорий присутствуют ВСУ, которые ведут боевые действия против российской армии.

Кроме того, в составе группировки противника действуют иностранные кадровые военные, выполняющие функции военных советников, и непосредственно участвующие в подготовке и применении поставленных Западом высокоточных вооружений для ударов не только по территории новых субъектов РФ, но и других регионов, отметил И.Коротченко. Он также напомнил, что в ближайшей перспективе ожидается поставка Украине F-16 и других истребителей четвертого поколения из состава ВВС ряда европейских стран НАТО.

"В этой связи теоретически и практически нельзя исключать, что ответом при принятии соответствующего двустороннего политического решения Москвы и Пхеньяна может стать появление северокорейских военных в зоне СВО для ознакомления и приобретения при необходимости опыта ведения боевых действий против высокотехнологичного противника", – добавил И.Коротчеснко.

Он заметил, что договор подразумевает взаимную помощь, а значит, аналогично поступит и Россия в случае, если КНДР подвергнется вооруженной агрессии и Пхеньян обратится за поддержкой к Москве.

"При этом не будем забывать, что как Российская Федерация, так и Корейская Народно-Демократическая Республика являются ядерными державами и обладают всеми компонентами соответствующих стратегических и нестратегических ядерных сил", – заключил И.Коротченко.

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