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ЦАМТО

Совет обороны Румынии принял решение передать Украине систему ПВО "Пэтриот"

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Зенитный ракетный комплекс «Пэтриот»
Зенитный ракетный комплекс «Пэтриот».
Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau

ЦАМТО, 20 июня. Высший совет обороны Румынии одобрил передачу Украине системы ПВО "Пэтриот" (очевидно, речь идет о передаче батареи ЗРК "Пэтриот" – прим. ред.), сообщила пресс-служба администрации президента страны.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в мае заявил, что готов обсудить возможность предоставления Украине систем ПВО "Пэтриот", но он должен знать, что Бухарест получит взамен. На сегодняшний день у Румынии есть две подобные работающие системы (батарейного состава – прим. ред.), еще две находятся на этапе ввода в эксплуатацию.

"Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью на Украине, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации с союзниками члены Совета решили передать Украине одну систему "Пэтриот", – цитирует "РИА Новости" сообщение, опубликованное 20 июня на сайте администрации президента Румынии.

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Страны
Румыния
Украина
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