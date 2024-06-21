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ЦАМТО

Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 57-й катер класса "Сентинел"

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Патрульный катер FRC (Fast Response Cutter) William Flores береговой охраны США. Источник: worldmaritimenews.com.

ЦАМТО, 20 июня. Компания Bollinger Shipyards объявила о передаче командованию Береговой охраны США 57-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1157) "Флоренс Финч".

Это 183-й катер, который Bollinger передала Береговой охране США за последние 40 лет. "Флоренс Финч" станет вторым из двух катеров класса "Сентинел", которые будут размещены в секторе реки Колумбия.

После того, как в мае командование Береговой охраны США реализовало опцион к контракту с Bollinger Shipyards, предусматривающий поставку двух дополнительных катеров, общее количество заказанных компании с момента запуска программы катеров FRC выросло до 67 ед. На сегодняшний день Береговая охрана США приняла на вооружение 55 катеров серии.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного катера серии FRC (Fast Response Cutter) был заключен с Bollinger Shipyards по результатам тендера в сентябре 2008 года. "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии.

Первый катер серии, (WPC 1101) "Бернард С.Вебер", был передан Береговой охране США в феврале 2012 года. В марте 2024 года Bollinger Shipyards передала Береговой охране 56-й быстроходный патрульный катер, (WPC 1156) "Девид Дурен".

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, водоизмещение – около 353 т, скорость – 28 узлов, дальность хода – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 24 человека. Катера вооружены стабилизированной 25-мм АУ и четырьмя 12,7-мм пулеметами и предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.

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Страны
Колумбия
США
Компании
Bollinger Shipyards
Damen Shipyards
Проекты
Sentinel
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