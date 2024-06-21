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ТАСС

Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте

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Макет авианосца проекта 23000Е "Шторм" на выставке "Армия 2015"
Макет авианосца проекта 23000Е "Шторм" на выставке "Армия 2015".
Источник изображения: © Wikipedia, Artem Tkachenko

Адмирал в отставке Владимир Валуев отметил, что вопрос об их использовании нужно решить до начала строительства

КРОНШТАДТ, 20 июня. /ТАСС/. Будущие авианосцы Военно-морского флота России целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте. Такое мнение высказал адмирал в отставке Владимир Валуев - президент Союза ветеранов ВМФ, с 2001 по 2006 год - командующий Балтийским флотом.

"Еще до начала строительства авианосцев должен быть решен вопрос, на каком театре военных действий целесообразнее их использовать. Мне представляется, что предпочтение в этой связи должно быть отдано Тихоокеанскому флоту. <...> Именно здесь можно в короткие сроки создать условия для базирования и оперативного развертывания подводных сил стратегического назначения, обеспечить Тихоокеанскому флоту количественные и качественные характеристики, сопоставимые с ВМС США и Японии или даже в чем-то превосходящие", - сказал Валуев в интервью, опубликованном в спецпроекте журнала "Полководец" - "Флот России".

По его мнению, к решению задачи строительства авианосцев нужно приступать по мере созревания предпосылок. Надо будет создать соответствующие судостроительные мощности, оборудовать необходимую инфраструктуру, спроектировать и построить современные палубные истребители.

Адмирал напомнил, что Морская доктрина РФ ясно указывает на перспективу строительства крупнотоннажных авианесущих кораблей. А значит, полемика в связи с этим может вестись исключительно в теоретической плоскости. 

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