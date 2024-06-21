Заявление РФ и Вьетнама по итогам визита Путина. Основные тезисы

По итогам визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам было принято совместное заявление двух стран. В нем Москва и Ханой наметили планы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия на международной арене.
ТАСС публикует основные тезисы.
Поддержка внешнеполитического курса Путина
- Руководство Вьетнама приветствует переизбрание Путина весной на пост президента России, видя в этом поддержку внешнеполитического курса главы государства.
- Поддержка выражена курсу президента РФ и в области "внешней политики, важным направлением которой является развитие сотрудничества с Социалистической Республикой Вьетнам".
Усиление взаимодействия
- РФ и Вьетнам договорились усиливать взаимодействие, в том числе создавая новые форматы и механизмы сотрудничества.
- Стороны будут увеличивать количество прямых регулярных и чартерных авиарейсов между двумя странами и упрощать условия для взаимных поездок.
- Вьетнам и Россия активизируют рабочую группу высокого уровня по инвестиционным проектам.
- Москва и Ханой ускорят реализацию проекта Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.
- Стороны договорились изучить инициативу о создании в Ханое общеобразовательного учреждения для обучение на русском языке.
Борьба с терроризмом
- Москва и Ханой выступают за разработку международной конвенции по борьбе с актами биологического и химического терроризма.
- Вьетнам осуждает с осуждением террористической атаки на "Крокус сити холл" в марте и выражает поддержку РФ в борьбе с террористами и экстремистами.
Архитектура безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- Взаимодействие в сфере обороны и безопасности "занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений".
- Сотрудничество РФ и Вьетнама по обороне и безопасности не направлено против третьих стран, отличается высокой степенью взаимного доверия, осуществляется в строгом соответствии с принципами и нормами международного права.
- Россия и Вьетнам поддержали обеспечение в АТР равной и неделимой безопасности на коллективных и внеблоковых началах.
Формирование многополярного миропорядка
- Россия и Вьетнам будут содействовать формированию справедливого и устойчивого многополярного миропорядка, основанного на Уставе ООН.
- Стороны указали, что "международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, должны неукоснительно соблюдаться".
Информационное пространство
- Москва и Ханой отметили общность подходов в сфере обеспечения информационной безопасности и договорились углубить сотрудничество.
- Они усовершенствуют международно-правовую базу в этой отрасли и будут оказывать друг другу помощь в борьбе с совершенными при помощи IT преступлениями.
- Стороны поддерживают усилия ООН по разработке международной конвенции по противодействию киберпреступности.
Гонка вооружений в космосе
- Россия и Вьетнам выступили против размещения оружия в космосе.
- Они выразили обеспокоенность "угрозой гонки вооружений в космическом пространстве".
- РФ и Вьетнам призывают к переговорам по договору о предотвращении размещения оружия в космосе.
Роль АСЕАН
- Москва и Ханой поддержали укрепление роли АСЕАН в сфере межгосударственных отношений в АТР.
- Они будут способствовать наращиванию сотрудничества между АСЕАН, ЕАЭС и ШОС.
Украинский кризис
- РФ высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису.
- Москва приветствует готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям по поиску путей "мирного и надежного разрешения конфликта".
Ближний Восток
- Стороны выступили за создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
- Москва и Ханой считают необходимым укрепление стабильности на Ближнем Востоке и осуждают вмешательство во внутренние дела региона.
Взаимодействие в БРИКС
- Москва продолжит работу по укреплению связей "между членами БРИКС и развивающимися странами, включая Вьетнам".
Борьба с изменением климата
- Москва и Ханой прилагают усилия, направленные на борьбу с изменением климата.