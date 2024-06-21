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ТАСС

Заявление РФ и Вьетнама по итогам визита Путина. Основные тезисы

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© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС.
Источник изображения: © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

По итогам визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам было принято совместное заявление двух стран. В нем Москва и Ханой наметили планы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия на международной арене.

ТАСС публикует основные тезисы.

Поддержка внешнеполитического курса Путина

  • Руководство Вьетнама приветствует переизбрание Путина весной на пост президента России, видя в этом поддержку внешнеполитического курса главы государства.
  • Поддержка выражена курсу президента РФ и в области "внешней политики, важным направлением которой является развитие сотрудничества с Социалистической Республикой Вьетнам".

Усиление взаимодействия

  • РФ и Вьетнам договорились усиливать взаимодействие, в том числе создавая новые форматы и механизмы сотрудничества.
  • Стороны будут увеличивать количество прямых регулярных и чартерных авиарейсов между двумя странами и упрощать условия для взаимных поездок.
  • Вьетнам и Россия активизируют рабочую группу высокого уровня по инвестиционным проектам.
  • Москва и Ханой ускорят реализацию проекта Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.
  • Стороны договорились изучить инициативу о создании в Ханое общеобразовательного учреждения для обучение на русском языке.

Борьба с терроризмом

  • Москва и Ханой выступают за разработку международной конвенции по борьбе с актами биологического и химического терроризма.
  • Вьетнам осуждает с осуждением террористической атаки на "Крокус сити холл" в марте и выражает поддержку РФ в борьбе с террористами и экстремистами.

Архитектура безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

  • Взаимодействие в сфере обороны и безопасности "занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений".
  • Сотрудничество РФ и Вьетнама по обороне и безопасности не направлено против третьих стран, отличается высокой степенью взаимного доверия, осуществляется в строгом соответствии с принципами и нормами международного права.
  • Россия и Вьетнам поддержали обеспечение в АТР равной и неделимой безопасности на коллективных и внеблоковых началах.

Формирование многополярного миропорядка

  • Россия и Вьетнам будут содействовать формированию справедливого и устойчивого многополярного миропорядка, основанного на Уставе ООН.
  • Стороны указали, что "международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, должны неукоснительно соблюдаться".

Информационное пространство

  • Москва и Ханой отметили общность подходов в сфере обеспечения информационной безопасности и договорились углубить сотрудничество.
  • Они усовершенствуют международно-правовую базу в этой отрасли и будут оказывать друг другу помощь в борьбе с совершенными при помощи IT преступлениями.
  • Стороны поддерживают усилия ООН по разработке международной конвенции по противодействию киберпреступности.

Гонка вооружений в космосе

  • Россия и Вьетнам выступили против размещения оружия в космосе.
  • Они выразили обеспокоенность "угрозой гонки вооружений в космическом пространстве".
  • РФ и Вьетнам призывают к переговорам по договору о предотвращении размещения оружия в космосе.

Роль АСЕАН

  • Москва и Ханой поддержали укрепление роли АСЕАН в сфере межгосударственных отношений в АТР.
  • Они будут способствовать наращиванию сотрудничества между АСЕАН, ЕАЭС и ШОС.

Украинский кризис

  • РФ высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису.
  • Москва приветствует готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям по поиску путей "мирного и надежного разрешения конфликта".

Ближний Восток

  • Стороны выступили за создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
  • Москва и Ханой считают необходимым укрепление стабильности на Ближнем Востоке и осуждают вмешательство во внутренние дела региона.

Взаимодействие в БРИКС

  • Москва продолжит работу по укреплению связей "между членами БРИКС и развивающимися странами, включая Вьетнам".

Борьба с изменением климата

  • Москва и Ханой прилагают усилия, направленные на борьбу с изменением климата. 

 

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