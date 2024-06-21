Заявление РФ и Вьетнама по итогам визита Путина. Основные тезисы

По итогам визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам было принято совместное заявление двух стран. В нем Москва и Ханой наметили планы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия на международной арене.

ТАСС публикует основные тезисы.

Поддержка внешнеполитического курса Путина

Руководство Вьетнама приветствует переизбрание Путина весной на пост президента России, видя в этом поддержку внешнеполитического курса главы государства.

Поддержка выражена курсу президента РФ и в области "внешней политики, важным направлением которой является развитие сотрудничества с Социалистической Республикой Вьетнам".

Усиление взаимодействия

РФ и Вьетнам договорились усиливать взаимодействие, в том числе создавая новые форматы и механизмы сотрудничества.

Стороны будут увеличивать количество прямых регулярных и чартерных авиарейсов между двумя странами и упрощать условия для взаимных поездок.

Вьетнам и Россия активизируют рабочую группу высокого уровня по инвестиционным проектам.

Москва и Ханой ускорят реализацию проекта Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.

Стороны договорились изучить инициативу о создании в Ханое общеобразовательного учреждения для обучение на русском языке.

Борьба с терроризмом

Москва и Ханой выступают за разработку международной конвенции по борьбе с актами биологического и химического терроризма.

Вьетнам осуждает с осуждением террористической атаки на "Крокус сити холл" в марте и выражает поддержку РФ в борьбе с террористами и экстремистами.

Архитектура безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Взаимодействие в сфере обороны и безопасности "занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений".

Сотрудничество РФ и Вьетнама по обороне и безопасности не направлено против третьих стран, отличается высокой степенью взаимного доверия, осуществляется в строгом соответствии с принципами и нормами международного права.

Россия и Вьетнам поддержали обеспечение в АТР равной и неделимой безопасности на коллективных и внеблоковых началах.

Формирование многополярного миропорядка

Россия и Вьетнам будут содействовать формированию справедливого и устойчивого многополярного миропорядка, основанного на Уставе ООН.

Стороны указали, что "международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, должны неукоснительно соблюдаться".

Информационное пространство

Москва и Ханой отметили общность подходов в сфере обеспечения информационной безопасности и договорились углубить сотрудничество.

Они усовершенствуют международно-правовую базу в этой отрасли и будут оказывать друг другу помощь в борьбе с совершенными при помощи IT преступлениями.

Стороны поддерживают усилия ООН по разработке международной конвенции по противодействию киберпреступности.

Гонка вооружений в космосе

Россия и Вьетнам выступили против размещения оружия в космосе.

Они выразили обеспокоенность "угрозой гонки вооружений в космическом пространстве".

РФ и Вьетнам призывают к переговорам по договору о предотвращении размещения оружия в космосе.

Роль АСЕАН

Москва и Ханой поддержали укрепление роли АСЕАН в сфере межгосударственных отношений в АТР.

Они будут способствовать наращиванию сотрудничества между АСЕАН, ЕАЭС и ШОС.

Украинский кризис

РФ высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису.

Москва приветствует готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям по поиску путей "мирного и надежного разрешения конфликта".

Ближний Восток

Стороны выступили за создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Москва и Ханой считают необходимым укрепление стабильности на Ближнем Востоке и осуждают вмешательство во внутренние дела региона.

Взаимодействие в БРИКС

Москва продолжит работу по укреплению связей "между членами БРИКС и развивающимися странами, включая Вьетнам".

Борьба с изменением климата