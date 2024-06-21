ВМФ осваивает программу боевой подготовки по противороботовой защите

Она предусматривает обучение личного состава кораблей борьбе с безэкипажными катерами и беспилотниками противника

КРОНШТАДТ, 20 июня. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России приступил к освоению новой программы боевой подготовки - по противороботовой защите, которая предусматривает обучение личного состава кораблей борьбе с безэкипажными катерами и беспилотниками противника. Об этом сообщил адмирал в отставке Владимир Валуев, президент Союза ветеранов ВМФ, бывший командующий Балтийским флотом (с 2001 по 2006 год).

"ВМФ России начал осваивать новую программу боевой подготовки - по противороботовой защите. Программа предусматривает обучение экипажей борьбе с безэкипажными катерами и БПЛА противника", - сказал Валуев в интервью, опубликованном в спецпроекте "Флот России" журнала "Полководец".

По его словам, для уничтожения беспилотников на корабли дополнительно устанавливают крупнокалиберные пулеметы, малокалиберные артиллерийские установки, противодроновые и помповые ружья, тепловизоры, приборы ночного видения, другое специальное оборудование. "Казалось бы, очень простые, даже примитивные меры, но они достаточно эффективны", - отметил адмирал.

Валуев привел в пример случай из своей командирской практики, когда на учениях матрос смог из ПЗРК "Игла" поразить в воздухе летящий артиллерийский снаряд. "А скорость дрона в десятки раз меньше скорости снаряда, поэтому при соответствующей вооруженности каждого корабля и хорошей тренированности личного состава дроны перестанут быть ночным кошмаром (ночным - потому что действуют преимущественно в темное время суток)", - добавил Валуев.